https://crimea.ria.ru/20250804/kakoy-urozhay-vinograda-v-sevastopole-zhdat-v-etom-godu-1148481707.html

Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году

Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году

По итогу года виноградо-винодельческие хозяйства Севастополя планируют собрать в общей сложности 28 тысяч тонн винограда. Об этом заявила директор департамента... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T19:35

2025-08-04T19:35

2025-08-04T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. По итогу года виноградо-винодельческие хозяйства Севастополя планируют собрать в общей сложности 28 тысяч тонн винограда. Об этом заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталия Скорюкова, подчеркнув, что в текущем году господдержка этой ведущей для региона отрасли выросла на 68%.По словам Скорюковой, виноградарство и виноделие – ведущая отрасль агропромышленного комплекса Севастополя, размер господдержки которой из федерального и регионального бюджета в текущем году вырос на 68% по сравнению с предыдущим и составил 738 миллионов рублей.Она уточнила, что на эти деньги предприятия уже осуществили закладку виноградников на площади 105 га, приобрели 8 сельхозмашин и 63 единицы винодельческоего оборудования и провели уходные работы на площади 3733 гектаров.Кроме того, впервые на средства господдержки в этом году двумя предприятиями были закуплены современные виноградоуборочные комбайны, подчеркнула она.Всего в Севастополе работает около 70 виноградо-винодельческих хозяйств, и это не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели, добавила Скорюкова.Общая площадь всех виноградных насаждений в регионе, по ее словам, составляет на данный момент 7 тысяч гектаров, из них в плодоносящем возрасте – 5 гектаров."По итогу года в отрасли планируют собрать 28 тысяч тонн винограда", – заявила глава депсельхоза."Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в КрымуСкорюкова также отметила, что на сегодняшний день в регионе производство вина, в том числе игристого, осуществляет 21 предприятие, и установленный ими план производства на год – 30 млн бутылок. "Уже произведено 15 миллионов", – уточнила директор департамента.Она подчеркнула, что в Севастополе семь предприятий занимаются органическим виноградарством и виноделием, из которых пять уже получили соответствующие сертификаты соответствия.В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаРанее эксперты отрасли в интервью РИА Новости Крым оценили угрозы урожаю винограда в Крыму в связи с поздними весенними заморозками и засухой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вино и виноградники в Крыму и Севастополе оценили эксперты РоскачестваВопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, виноградники, правительство севастополя, виноделие