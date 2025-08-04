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История шампанского – инфографика - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250804/istoriya-shampanskogo--infografika-1142961510.html
История шампанского – инфографика
История шампанского – инфографика - РИА Новости Крым, 04.08.2025
История шампанского – инфографика
Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T10:07
2025-08-04T10:07
инфографика
праздники и памятные даты
шампанское
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Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические условия, известняковая почва и столетия винодельческих традиций создали условия для производства этого напитка.Шампанское отличается от других игристых вин прежде всего тонким вкусом и утонченным ароматом, в котором можно почувствовать фруктовые и цветочные нотки. Однако главное отличие – это фирменная игра пузырьков, создаваемых естественным путем благодаря вторичному брожению в бутылке.Шампанское давно переросло свою роль вина и стало символом. Его подают на свадьбах, праздниках, торжествах, а особенно – в новогоднюю ночь.Всемирным днем шампанского принято считать 4 августа. По легенде, в этот день монах Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им понравилось. Вклад Периньона в популяризацию напитка считается значительным, потому что игристость вина в те времена считалась недостатком.Об истории шампанского – в инфографике РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20191214/Kak-pravilno-pit-shampanskoe-1117752460.html
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праздники и памятные даты, шампанское
История шампанского – инфографика

История шампанского в инфографике РИА Новости Крым

10:07 04.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические условия, известняковая почва и столетия винодельческих традиций создали условия для производства этого напитка.
Шампанское отличается от других игристых вин прежде всего тонким вкусом и утонченным ароматом, в котором можно почувствовать фруктовые и цветочные нотки. Однако главное отличие – это фирменная игра пузырьков, создаваемых естественным путем благодаря вторичному брожению в бутылке.
Шампанское давно переросло свою роль вина и стало символом. Его подают на свадьбах, праздниках, торжествах, а особенно – в новогоднюю ночь.
Всемирным днем шампанского принято считать 4 августа. По легенде, в этот день монах Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им понравилось. Вклад Периньона в популяризацию напитка считается значительным, потому что игристость вина в те времена считалась недостатком.
Об истории шампанского – в инфографике РИА Новости Крым.
История шампанскогоИстория шампанского
Бокалы с шампанским в руках гостей винотеки - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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Как правильно пить шампанское
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыШампанское
 
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