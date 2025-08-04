https://crimea.ria.ru/20250804/istoriya-shampanskogo--infografika-1142961510.html

История шампанского – инфографика

История шампанского – инфографика - РИА Новости Крым, 04.08.2025

История шампанского – инфографика

Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T10:07

2025-08-04T10:07

2025-08-04T10:07

инфографика

праздники и памятные даты

шампанское

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Шампанское – легендарное игристое вино, которое ассоциируется с торжествами и праздниками. Его родина – французский регион Шампань, где уникальные климатические условия, известняковая почва и столетия винодельческих традиций создали условия для производства этого напитка.Шампанское отличается от других игристых вин прежде всего тонким вкусом и утонченным ароматом, в котором можно почувствовать фруктовые и цветочные нотки. Однако главное отличие – это фирменная игра пузырьков, создаваемых естественным путем благодаря вторичному брожению в бутылке.Шампанское давно переросло свою роль вина и стало символом. Его подают на свадьбах, праздниках, торжествах, а особенно – в новогоднюю ночь.Всемирным днем шампанского принято считать 4 августа. По легенде, в этот день монах Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им понравилось. Вклад Периньона в популяризацию напитка считается значительным, потому что игристость вина в те времена считалась недостатком.Об истории шампанского – в инфографике РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20191214/Kak-pravilno-pit-shampanskoe-1117752460.html

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2025

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праздники и памятные даты, шампанское