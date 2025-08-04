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Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-04T00:01
2025-08-04T00:01
2025-08-03T18:21
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем от +30 до +33.В западных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
В Крыму в понедельник до +34 и в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западныйный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, в горах +15…+18, днем +29…+34 градуса, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем от +30 до +33.
В западных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
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