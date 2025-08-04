Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/gde-v-krymu-v-ponedelnik-proydut-dozhdi-s-grozami-1148445561.html
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-04T00:01
2025-08-03T18:21
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:19:854:499_1920x0_80_0_0_b6480e9c7b2381f89add7ddb4963ee65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем от +30 до +33.В западных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129920720_0:0:854:641_1920x0_80_0_0_41964bdee799a89648d93b859cf527ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами

В Крыму в понедельник до +34 и в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди

00:01 04.08.2025
 
© РИА Новости КрымГроза на пляже
Гроза на пляже - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западныйный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 градуса, в горах +15…+18, днем +29…+34 градуса, в горах +22…+27", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем от +30 до +33.
В западных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 4 августа
23:40За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
22:37В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:30Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
22:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Крымский мост: оперативная обстановка
21:54Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
21:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:23В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
20:54Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
20:32Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
20:11Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
19:45Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
19:10На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
18:43Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"
18:10Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
17:44В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
17:16Замена Зеленского и землетрясения на Камчатке: топ новостей недели
16:43Пенная атака: пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили
Лента новостейМолния