https://crimea.ria.ru/20250804/gde-v-krymu-v-ponedelnik-proydut-dozhdi-s-grozami-1148445561.html

Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами

Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами

В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-04T00:01

2025-08-04T00:01

2025-08-03T18:21

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +30...+32 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +30...+32.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха +21...+23 градуса, днем от +30 до +33.В западных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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