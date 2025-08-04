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ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах

ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах - РИА Новости Крым, 04.08.2025

ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах

Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T12:11

2025-08-04T12:11

2025-08-04T12:11

оружие

россия

севастополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержаны 157 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Подпольные мастерские выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, Дагестане, Краснодарском крае, Белгородской, Запорожской, Белгородской, Ростовской, Брянской областях и других регионах страны.Силовики изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, россия, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, новости