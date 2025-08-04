Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/fsb-raskryla-bolee-150-podpolnykh-oruzheynikov-v-krymu-i-drugikh-regionakh-1148470177.html
ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах - РИА Новости Крым, 04.08.2025
ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T12:11
2025-08-04T12:11
оружие
россия
севастополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержаны 157 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Подпольные мастерские выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, Дагестане, Краснодарском крае, Белгородской, Запорожской, Белгородской, Ростовской, Брянской областях и других регионах страны.Силовики изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оружие, россия, севастополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, новости
ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах

ФСБ пресекла работу 62 подпольных оружейных мастерских в Севастополе и других регионах

12:11 04.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники силовых структур в мае-июне выявили в Севастополе, на Кубани и других регионах России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержаны 157 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 157 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту... Прекращена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - говорится в сообщении.
Подпольные мастерские выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР, ЛНР, Дагестане, Краснодарском крае, Белгородской, Запорожской, Белгородской, Ростовской, Брянской областях и других регионах страны.
Силовики изъяли 268 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе четыре пулемета, 25 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 94 пистолета и револьвера, 134 винтовки, карабина и ружья, а также два гранатомета, 21 артиллерийский снаряд, 92 гранаты, 16 электродетонаторов, более 140 килограммов взрывчатых веществ, свыше 34 тысяч патронов различного калибра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У жителя Херсонской области нашли боевые гранаты и боеприпасы
Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
 
ОружиеРоссияСевастопольФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Закон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки
13:00В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 4 дня
12:52В Крыму продлили запрет на посещение лесов
12:47Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУ
12:40Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль
12:29Крымский мост сейчас: для водителей сделали важное объявление
12:11ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионах
11:51Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок
11:20В России потратят 5,7 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей
11:03В Судаке Mercedes скатился в 75-метровый овраг - четверо раненых
10:59Первый легендарный бой Кутузова: Шумское сражение в Крыму
10:55Пять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и Черным морем
10:42В ДТП на дорогах Крыма погибли 4 человека
10:26В Кабардино-Балкарии ликвидировали стрелявших по силовикам террористов 1:06
10:07История шампанского – инфографика
09:53На Солнце произошла еще одна мощная вспышка
09:29Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
09:06Крымский мост: почти 2000 авто ждут проезда
08:54В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
08:32Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Лента новостейМолния