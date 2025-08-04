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До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом - РИА Новости Крым, 04.08.2025
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T06:47
2025-08-04T06:27
космос
новости
московский планетарий
земля
звездопад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Радиант Персеид – область неба, где, как кажется, берут начало метеоры – находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В день максимума метеорного потока после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету поднимается высоко в область зенита, объяснили ученые. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета."Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид – с 5 по 20 августа. Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, а максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года", – поясняют специалисты.В период пиковой активности ожидается до 100 метеоров в час, ученые рекомендуют наблюдать "звездопад" вдалеке от городской засветки .Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 года, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году. Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – "звездный дождь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в КрымуПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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космос, новости, московский планетарий, земля, звездопад
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом

Пик метеорного потока Персеиды можно наблюдать в ночь на 12 августа – ученые

06:47 04.08.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАНЗвездное небо
Звездное небо
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
"Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей – Персеиды, действие которого проходится на период с 17 июля по 31 августа, а максимум на 12 августа", – сообщается на сайте планетария.
Радиант Персеид – область неба, где, как кажется, берут начало метеоры – находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В день максимума метеорного потока после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету поднимается высоко в область зенита, объяснили ученые. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета.
"Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид – с 5 по 20 августа. Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, а максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года", – поясняют специалисты.
В период пиковой активности ожидается до 100 метеоров в час, ученые рекомендуют наблюдать "звездопад" вдалеке от городской засветки .
Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 года, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году. Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – "звездный дождь".
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в Крыму
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космосНовостиМосковский планетарийЗемляЗвездопад
 
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Заголовок открываемого материала
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