https://crimea.ria.ru/20250804/do-100-meteorov-v-chas-kogda-nablyudat-pik-zvezdopada-perseidy-nad-krymom-1148331003.html

До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом

До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом - РИА Новости Крым, 04.08.2025

До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом

Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T06:47

2025-08-04T06:47

2025-08-04T06:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 31 августа могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на ночь на 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.Радиант Персеид – область неба, где, как кажется, берут начало метеоры – находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. В день максимума метеорного потока после заката Солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и к рассвету поднимается высоко в область зенита, объяснили ученые. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета."Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается неделю до и после даты пика Персеид – с 5 по 20 августа. Поэтому, если позволит погода, метеоры Персеид можно наблюдать над северо-восточным горизонтом весь август, а максимальное число метеоров наблюдается в ночи с 10 по 13 августа. Пик активности звездопада ожидается в 23:00 по московскому времени 12 августа 2025 года", – поясняют специалисты.В период пиковой активности ожидается до 100 метеоров в час, ученые рекомендуют наблюдать "звездопад" вдалеке от городской засветки .Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля, перигелий которой проходит вблизи земной орбиты. Комета обращается вокруг Солнца с периодом около 134 лет, в последний раз она приближалась к нам в декабре 1992 года, а следующий перигелий пройдет 12 июля в 2126 году. Каждый август Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленные ею. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки – "звездный дождь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк роз и космический лекторий: новые туристические продукты в КрымуПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, новости, московский планетарий, земля, звездопад