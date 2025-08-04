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Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки
Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки
Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, ВСУ потеряли 1160... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T13:19
2025-08-04T13:19
россия
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, ВСУ потеряли 1160 военнослужащих убитыми и ранеными. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении противник разгромлен в районах Волчанска и Охримовки.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Купянска, Александровки, Песчаного Харьковской области и Новоселовки Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Северска, Плещеевки, Иванополья, Звановки и Берестока ДНР. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах Новопавловки, Димитрова, Белицкого, Родинского, Красноармейска ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив формирования ВСУ в районах Новогеоргиевки, Березового Днепропетровской области, Темировки, Ольговского Запорожской области и Искры ДНР. Украинская армия потеряла более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также ВС РФ нанесли поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУСемь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтоженоАрмия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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россия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки

ВСУ потеряли 1160 боевиков за сутки в зоне спецоперации – Минобороны

13:19 04.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б"
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, ВСУ потеряли 1160 военнослужащих убитыми и ранеными. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении противник разгромлен в районах Волчанска и Охримовки.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Купянска, Александровки, Песчаного Харьковской области и Новоселовки Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Северска, Плещеевки, Иванополья, Звановки и Берестока ДНР. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах Новопавловки, Димитрова, Белицкого, Родинского, Красноармейска ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив формирования ВСУ в районах Новогеоргиевки, Березового Днепропетровской области, Темировки, Ольговского Запорожской области и Искры ДНР. Украинская армия потеряла более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Также ВС РФ нанесли поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.
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