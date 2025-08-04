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Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки

Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Чудовищные потери: Киев потерял на поле боя более 1100 боевиков за сутки

Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, ВСУ потеряли 1160... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T13:19

2025-08-04T13:19

2025-08-04T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника на ряде участков фронта, ВСУ потеряли 1160 военнослужащих убитыми и ранеными. Такие данные опубликовали в Минобороны России в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Варачино, Яблоновка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении противник разгромлен в районах Волчанска и Охримовки.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах Купянска, Александровки, Песчаного Харьковской области и Новоселовки Донецкой Народной Республики. Потери украинских формирований составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Северска, Плещеевки, Иванополья, Звановки и Берестока ДНР. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потерпели поражение в районах Новопавловки, Димитрова, Белицкого, Родинского, Красноармейска ДНР и Дачного Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, разбив формирования ВСУ в районах Новогеоргиевки, Березового Днепропетровской области, Темировки, Ольговского Запорожской области и Искры ДНР. Украинская армия потеряла более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степногорск Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон. Уничтожено до 65 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также ВС РФ нанесли поражение цеху производства безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские "Кинжалы" ударили по аэродромам ВСУСемь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтоженоАрмия России наступает в ДНР и Днепропетровской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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