https://crimea.ria.ru/20250803/zelenskiy-anonsiroval-dalnoboynye-udary-po-rossiyskoy-logistike-1148455277.html

Зеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистике

Зеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистике - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Зеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистике

Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T14:52

2025-08-03T14:52

2025-08-03T14:59

новости

рустем умеров

новости сво

дальнобойное оружие

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148455648_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e456efd29fde874a7a819c8f9773b667.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком.По его словам, одним из центральных направлений остаются переговоры с Россией, в том числе в рамках предыдущих встреч в Стамбуле. Умеров сообщил, что идет подготовка нового этапа обмена пленными."Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками… Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", – отметил Зеленский.Ранее глава киевского режима заявлял, что Украина должна быть готова применять не менее 1000 дронов-перехватчиков в сутки.Также Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по территории России и пообещал жесткие ответы на удары по территории Украины. Он отметил, что сейчас около 40% оружия производится на Украине, и поставил задачу ощутимо увеличить этот показатель.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Также глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Зеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов ЯрЕвросоюз приостановил всю финансовую помощь УкраинеНовый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, рустем умеров, новости сво, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, украина, владимир зеленский