Замена Зеленского и землетрясения на Камчатке: топ новостей недели
Замена Зеленского и серия землетрясений на Камчатке – главные новости недели
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН / Перейти в фотобанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Планы Запада по замене Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. Массированная атака ВСУ на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области. Землетрясения и цунами на Камчатке. Ландшафтные пожары в Крыму. Смертельное ДТП на Кубани с фурой и тремя легковыми автомобилями. Сбой в работе мобильных операторов в Крыму и других регионах России. Рекордный турпоток в Крым по итогам июля.
О главных событиях и заявлениях прошедшей недели читайте в подборке РИА Новости Крым.
Замена Зеленского
Служба внешней разведки России на этой неделе сообщила, что представители США и Великобритании провели встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост лидера Украины.
Замена Зеленского на Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров. В то же время говорить о Залужном как о "стопроцентном кандидате" на пост президента Украины, по мнению эксперта, не приходится, так как особой популярностью на Украине, в том числе в армии, он уже не пользуется.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
На этой недели ВСУ вновь атаковали инфраструктуру в российских регионах. 27 июля в Волгоградской области в результате массированной атаки беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы было ограничено движение поездов. На станции Жутово обломки вражеских беспилотников повредили контактную сеть.
Землетрясения на Камчатке
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов. Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. В регионе продолжают фиксировать афтершоки – 1 августа их было зафиксировано 120 за сутки.
Пожары в Крыму
Из-за аномально высокой температуры воздуха при отсутствии осадков в разных регионах Крыма возникали ландшафтные пожары. Так, 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь загорелась сухая трава. На задымленной трассе произошли три массовых дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Одновременно авиации МЧС пришлось тушить пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района. Там также загорелась сухая трава. В дело борьбы с пожаром вступила авиация.
Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России. Сухая трава на площади в девять тысяч гектаров горела и в Севастополе рядом с жилыми кварталами улицы Отрадной.
Смертельное ДТП на Кубани из-за выезда груженой фуры на встречную полосу
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой фуры. ДТП произошло 29 июля ночью на 1025 километре автодороги в Аксайском районе. С вылетевшей на "встречку" фурой столкнулись три легковых автомобиля.
Сбой в работе мобильных операторов
Утром в четверг в Крыму и ряде других регионов России фиксировали сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. Поступали сообщения о проблемах в работе оператора "Волна Мобайл", МТС и "Миранда Медиа". Также жаловались на перебои со связью абоненты других операторов – "Tele2", "Билайн", "Мегафон". Большинство жалоб касались сбоев мобильного интернета, а также отсутствия связи.
Рекордный турпоток в Крыму
Курортный сезон этого года в Крыму бьет рекорды за счет июльского турпотока, при этом заполняемость отелей высока не только на Южнобережье, но также на западном и восточном берегах полуострова, рассказали на этой неделе РИА Новости Крым эксперты отрасли. По их данным, прирост турпотока за июль по сравнению с прошлым годом составит более 55%. При этом на август эксперты также дают хороший прогноз, исходя их данным по бронированию
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