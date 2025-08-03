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За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2025
За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T23:40
2025-08-03T23:57
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вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный период времени над российскими регионами были ликвидированы 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Крымом, два – над акваторией Черного моря, три – над Брянской областью и по одному – над Курской и Орловской, перечислили в военном ведомстве России.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/60-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem-1148448851.html
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новости, крым, черное море, брянская область, курская область, орловская область, новости крыма, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников

Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ за два часа

23:40 03.08.2025 (обновлено: 23:57 03.08.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный период времени над российскими регионами были ликвидированы 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Крымом, два – над акваторией Черного моря, три – над Брянской областью и по одному – над Курской и Орловской, перечислили в военном ведомстве России.
Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.
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Работа ПВО
Вчера, 07:16
60 украинских беспилотников сбиты над Черным морем и один - над Крымом
 
НовостиКрымЧерное мореБрянская областьКурская областьОрловская областьНовости КрымаПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в понедельник пройдут дожди с грозами
00:00Какой сегодня праздник: 4 августа
23:40За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
22:37В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:30Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
22:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Крымский мост: оперативная обстановка
21:54Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
21:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:23В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
20:54Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
20:32Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
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