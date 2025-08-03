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За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2025
За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T23:40
2025-08-03T23:40
2025-08-03T23:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный период времени над российскими регионами были ликвидированы 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Крымом, два – над акваторией Черного моря, три – над Брянской областью и по одному – над Курской и Орловской, перечислили в военном ведомстве России.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников
Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили шесть беспилотников ВСУ за два часа
23:40 03.08.2025 (обновлено: 23:57 03.08.2025)