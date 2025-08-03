https://crimea.ria.ru/20250803/za-dva-chasa-nad-chernym-morem-i-regionami-rossii-sbili-11-bespilotnikov-1148463970.html

За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников

За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 03.08.2025

За два часа над Крымом и Черным морем ликвидировали шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T23:40

2025-08-03T23:40

2025-08-03T23:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ вечером в воскресенье за два часа нейтрализовали над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Всего за указанный период времени над российскими регионами были ликвидированы 11 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Крымом, два – над акваторией Черного моря, три – над Брянской областью и по одному – над Курской и Орловской, перечислили в военном ведомстве России.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя. Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/60-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem-1148448851.html

крым

черное море

брянская область

курская область

орловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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