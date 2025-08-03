https://crimea.ria.ru/20250803/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-pulkovo---rosaviatsiya-1148450255.html
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T09:13
2025-08-03T09:13
2025-08-03T09:37
аэропорт "пулково"
росавиация
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт "пулково", росавиация, новости, безопасность
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
09:13 03.08.2025 (обновлено: 09:37 03.08.2025)