https://crimea.ria.ru/20250803/vremennye-ogranicheniya-vvedeny-v-aeroportu-pulkovo---rosaviatsiya-1148450255.html

Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация

Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T09:13

2025-08-03T09:13

2025-08-03T09:37

аэропорт "пулково"

росавиация

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/v-sochi-iz-za-padeniya-bpla-zagorelsya-rezervuar-na-dve-tysyachi-kubometrov-1148449254.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт "пулково", росавиация, новости, безопасность