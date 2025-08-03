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Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T09:13
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аэропорт "пулково"
росавиация
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации.В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт "пулково", росавиация, новости, безопасность
Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация

Временные ограничения введены в аэропорту "Пулково" - Росавиация

09:13 03.08.2025 (обновлено: 09:37 03.08.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкОбновленный терминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Обновленный терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", говорится в сообщении Росавиации.
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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Аэропорт "Пулково"РосавиацияНовостиБезопасность
 
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