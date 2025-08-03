https://crimea.ria.ru/20250803/v-voronezhskoy-oblasti-pri-atake-bpla-razrushen-dom-i-chetvero-postradali-1148449661.html

В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали

В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T08:15

2025-08-03T08:15

2025-08-03T08:15

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр гусев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронежская область

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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, происшествия