Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250803/v-voronezhskoy-oblasti-pri-atake-bpla-razrushen-dom-i-chetvero-postradali-1148449661.html
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T08:15
2025-08-03T08:15
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4196a14978d8f5d95555f0efcfced4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/60-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem-1148448851.html
https://crimea.ria.ru/20250803/v-sochi-iz-za-padeniya-bpla-zagorelsya-rezervuar-na-dve-tysyachi-kubometrov-1148449254.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_07897ad006d5da845bfe5b99e47046e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, происшествия
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека

08:15 03.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
"Внимание! В Воронеже и Лискинском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
Работа ПВО
07:16
60 украинских беспилотников сбиты над Черным морем и один - над Крымом
Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.
"По предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Временное жилье муниципалитет готов предоставить, но на данный момент маневренный фонд не потребовался", - написал глава города в своем Telegram-канале.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
07:54
В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
 
ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр ГусевПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
08:06Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
07:54В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
07:45На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км
07:1660 украинских беспилотников сбиты над Черным морем и один - над Крымом
07:03В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО
00:149 беспилотников сбиты над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
21:33Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день
20:44Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники
20:19Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
19:57Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов
19:32Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
19:11После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР
18:45На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"
18:06Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
17:55Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
17:32Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию
17:10Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
Лента новостейМолния