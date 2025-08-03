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В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T08:15
2025-08-03T08:15
2025-08-03T08:15
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, происшествия
В Воронежской области при атаке БПЛА разрушен дом и четверо пострадали
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
"Внимание! В Воронеже и Лискинском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.
Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.
"По предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Временное жилье муниципалитет готов предоставить, но на данный момент маневренный фонд не потребовался", - написал глава города в своем Telegram-канале.
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