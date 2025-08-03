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В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит

В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит

Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4"Дон", сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T11:46

2025-08-03T11:46

2025-08-03T12:39

кубань

наводнение

новости

мчс краснодарского края

туапсе

погода

непогода на кубани 3 августа 2025 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4"Дон", сообщает МВД Кубани.Также сообщается, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань."Пункт временного размещения для людей, чьи дома подтопило во время непогоды, развернули в школе № 35 поселка Новомихайловского. Еще один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже все готово для приема людей", - сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Также в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса, сообщил оперштаб Кубани. "В селе Дефановка с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек", - говорится в сообщении. В операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало.Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньСелевой поток сошел на трассу М-4"Дон"- организовано реверсивное движениеКрупный лесной пожар разгорелся в Геленджике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, наводнение, новости, мчс краснодарского края, туапсе, погода, непогода на кубани 3 августа 2025 года