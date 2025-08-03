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В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит
В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит
Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4"Дон", сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T11:46
2025-08-03T11:46
2025-08-03T12:39
кубань
наводнение
новости
мчс краснодарского края
туапсе
погода
непогода на кубани 3 августа 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4"Дон", сообщает МВД Кубани.Также сообщается, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань."Пункт временного размещения для людей, чьи дома подтопило во время непогоды, развернули в школе № 35 поселка Новомихайловского. Еще один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже все готово для приема людей", - сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.Также в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса, сообщил оперштаб Кубани. "В селе Дефановка с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек", - говорится в сообщении. В операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало.Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньСелевой поток сошел на трассу М-4"Дон"- организовано реверсивное движениеКрупный лесной пожар разгорелся в Геленджике
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РИА Новости Крым
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кубань, наводнение, новости, мчс краснодарского края, туапсе, погода, непогода на кубани 3 августа 2025 года
В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит
На автодороге М-4"Дон" из-за режима ЧС ограничено движение грузовых авто в Геленджик
11:46 03.08.2025 (обновлено: 12:39 03.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за введения режима ЧС в Туапсинском районе ограничено движение грузовых транспортных средств по автодороге М-4"Дон", сообщает МВД Кубани.
"Госавтоинспекция информирует: С 11.00 3 августа 2025 года, в связи с введенным режимом ЧС на территории Туапсинского района, временно ограничено движения грузовых транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" со стороны Новороссийска по направлению в город Геленджик. Движение автобусов и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме", - говорится в официальном ТГ-канале ГАИ Кубани.
Также сообщается, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань.
"В 09.20 03 августа поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и поселок Дефановка", - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Пункт временного размещения для людей, чьи дома подтопило во время непогоды, развернули в школе № 35 поселка Новомихайловского. Еще один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже все готово для приема людей", - сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Также в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса, сообщил оперштаб Кубани. "В селе Дефановка с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек", - говорится в сообщении.
В операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники.
"Слежу за ситуацией в Туапсинском муниципальном округе. Погодные условия остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Сейчас спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе", - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии
. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост
. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж
, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало.
Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса
на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта
в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.
Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.
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