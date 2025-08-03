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В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров
Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T07:54
2025-08-03T07:59
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб.Также, по данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.Уточняется, что в ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
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РИА Новости Крым
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сочи, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, краснодарский край, новости
В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров

В Сочи из-за падения БПЛА загорелись резервуар, пять гаражей и магазин

07:54 03.08.2025 (обновлено: 07:59 03.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб.
"По уточненной информации, на нефтебазе в Адлерском районе горит один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров", - говорится в сообщении.
Также, по данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Уточняется, что в ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
 
СочиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовостиКраснодарский крайНовости
 
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