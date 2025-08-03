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В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров

В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В Сочи из-за падения БПЛА загорелся резервуар на две тысячи кубометров

Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T07:54

2025-08-03T07:54

2025-08-03T07:59

сочи

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров горит на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщил региональный оперштаб.Также, по данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. На этой же улице оперативные службы ликвидируют возгорание магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.Уточняется, что в ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.

сочи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости, краснодарский край, новости