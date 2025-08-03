https://crimea.ria.ru/20250803/v-sevastopole-novaya-ulitsa-poluchit-imya-sotrudnika-mchs-rossii--geroya-svo-1148425508.html

В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО

В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО

В Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T07:03

2025-08-03T07:03

2025-08-03T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг– РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Как сообщил РИА Новости Крым начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин, соответствующая иницитива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.По словам главы ведомства, с инициативой назвать улицу в честь героя вышло Главное управление МЧС России по Севастополю."Идея нашла отклик и уже вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию", – уточнил он.Севастополь простился с гвардии гвардии сержантом, снайпером стрелкового отделения Иваном Кужекиным 23 августа 2023 года. Он погиб в боях за село Работино в Запорожской области.Иван родом из поселка Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022. Воевать в зону СВО герой ушел добровольно, подписав контракт с Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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