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В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО
В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО
В Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T07:03
2025-08-03T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг– РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Как сообщил РИА Новости Крым начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин, соответствующая иницитива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.По словам главы ведомства, с инициативой назвать улицу в честь героя вышло Главное управление МЧС России по Севастополю."Идея нашла отклик и уже вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию", – уточнил он.Севастополь простился с гвардии гвардии сержантом, снайпером стрелкового отделения Иваном Кужекиным 23 августа 2023 года. Он погиб в боях за село Работино в Запорожской области.Иван родом из поселка Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022. Воевать в зону СВО герой ушел добровольно, подписав контракт с Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
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РИА Новости Крым
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В Севастополе новая улица получит имя сотрудника МЧС России – героя СВО

В Севастополе новая улица получит имя бывшего сотрудника МЧС России – героя СВО

07:03 03.08.2025
 
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг– РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе одной из новых улиц хотят присвоить имя бывшего сотрудника МЧС России, добровольно ушедшего воевать в зону СВО в рядах 810-й бригады морской пехоты ЧФ и погибшего в боях за освобождение села Работино в Запорожской области. Как сообщил РИА Новости Крым начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин, соответствующая иницитива ведомства уже нашла отклик и вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию.

"В числе насущных планов - присвоение одной из новых городских улиц имени павшего на поле боя гвардии сержанта Ивана Ивановича Кужекина, снайпера стрелковой роты 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота. До СВО он служил старшим пожарным в нашей 6-й пожарно-спасательной части", – рассказал Рохлин.

По словам главы ведомства, с инициативой назвать улицу в честь героя вышло Главное управление МЧС России по Севастополю.
"Идея нашла отклик и уже вынесена на Межведомственную топонимическую комиссию", – уточнил он.
Севастополь простился с гвардии гвардии сержантом, снайпером стрелкового отделения Иваном Кужекиным 23 августа 2023 года. Он погиб в боях за село Работино в Запорожской области.
Иван родом из поселка Озерный Учалинского района Республики Башкортостан, выпускник Харьковской национальной академии городского хозяйства. В Севастополе работал старшим пожарным в пожарно-спасательной части с 2014 года до октября 2022. Воевать в зону СВО герой ушел добровольно, подписав контракт с Минобороны.
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