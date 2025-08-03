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В России появится новый профессиональный праздник
В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В России появится новый профессиональный праздник
Председатель правительства РФ распорядился учредить новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщается на сайте Кабмина. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T10:54
2025-08-03T10:54
2025-08-03T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ распорядился учредить новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Согласно документу, праздник будет ежегодно отмечаться 17 января — в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра.Как пояснили в кабмине, День артиста будет посвящен представителям театра, кино, цирка, музыкального и эстрадного искусства."С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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закон и право, россия, культура, общество, новости, праздники и памятные даты, театр, кино, цирк
В России появится новый профессиональный праздник
Правительство России подписало распоряжении об учреждении Дня артиста
10:54 03.08.2025 (обновлено: 10:55 03.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ распорядился учредить новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
"Минкультуры России принять в шестимесячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника – Дня артиста", – говорится в опубликованном распоряжении Михаила Мишустина.
Согласно документу, праздник будет ежегодно отмечаться 17 января — в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра.
Как пояснили в кабмине, День артиста будет посвящен представителям театра, кино, цирка, музыкального и эстрадного искусства.
"С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков", – уточнили в правительстве.
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