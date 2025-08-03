https://crimea.ria.ru/20250803/v-rossii-poyavitsya-novyy-professionalnyy-prazdnik-1148451781.html

В России появится новый профессиональный праздник

В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В России появится новый профессиональный праздник

Председатель правительства РФ распорядился учредить новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщается на сайте Кабмина. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T10:54

2025-08-03T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ распорядился учредить новый профессиональный праздник – День артиста. Об этом сообщается на сайте Кабмина.Согласно документу, праздник будет ежегодно отмечаться 17 января — в день рождения Константина Станиславского, первого народного артиста СССР и одного из основателей Московского художественного театра.Как пояснили в кабмине, День артиста будет посвящен представителям театра, кино, цирка, музыкального и эстрадного искусства."С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков", – уточнили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, культура, общество, новости, праздники и памятные даты, театр, кино, цирк