https://crimea.ria.ru/20250803/v-krymu-postroyat-samyy-bolshoy-zerkalnyy-labirint-v-rossii-1148455435.html

В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России

В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России - РИА Новости Крым, 03.08.2025

В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России

В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор и директор... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T21:23

2025-08-03T21:23

2025-08-03T21:23

виктор жиленко

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евпатория

отдых в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор и директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.По его словам, проект уже получил официальное название – "Зазеркалье в Евпатории", и в настоящее время завершено оформление всей необходимой документации.Он поделился, что проект вдохновлен популярными мини-аттракционами с зеркальными туннелями и комнатами бесконечности, но предполагает создание более масштабного и визуально впечатляющего пространства."Если что-то и делать, то делать это большим, красивым и интересным, чтобы было чем похвастаться перед другими регионами, перед другими городами", – подчеркнул инвестор проекта.Ранее Жиленко рассказал, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августРоссияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор жиленко, новости крыма, крым, евпатория, отдых в крыму