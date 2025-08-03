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В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России - РИА Новости Крым, 03.08.2025
В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор и директор... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T21:23
2025-08-03T21:23
виктор жиленко
новости крыма
крым
евпатория
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор и директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.По его словам, проект уже получил официальное название – "Зазеркалье в Евпатории", и в настоящее время завершено оформление всей необходимой документации.Он поделился, что проект вдохновлен популярными мини-аттракционами с зеркальными туннелями и комнатами бесконечности, но предполагает создание более масштабного и визуально впечатляющего пространства."Если что-то и делать, то делать это большим, красивым и интересным, чтобы было чем похвастаться перед другими регионами, перед другими городами", – подчеркнул инвестор проекта.Ранее Жиленко рассказал, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августРоссияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидерыКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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виктор жиленко, новости крыма, крым, евпатория, отдых в крыму
В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России

В Крыму планируют построить крупнейший зеркальный лабиринт в России

21:23 03.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАрт-выставка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории планируется строительство зеркального лабиринта, который может стать самым большим в России. Об этом РИА Новости Крым рассказал инвестор и директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.
По его словам, проект уже получил официальное название – "Зазеркалье в Евпатории", и в настоящее время завершено оформление всей необходимой документации.
"Мы сдали все документы, и в ближайшее время получим разрешение на строительство. И в этом году мы успеем построить самый большой зеркальный лабиринт в России", – рассказал Жиленко.
Он поделился, что проект вдохновлен популярными мини-аттракционами с зеркальными туннелями и комнатами бесконечности, но предполагает создание более масштабного и визуально впечатляющего пространства.
"Если что-то и делать, то делать это большим, красивым и интересным, чтобы было чем похвастаться перед другими регионами, перед другими городами", – подчеркнул инвестор проекта.
Ранее Жиленко рассказал, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
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Виктор ЖиленкоНовости КрымаКрымЕвпаторияОтдых в Крыму
 
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