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Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
На Кубань обрушилась непогода. Новое заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнобойных ударах по российской логистике. Ночная атака... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T22:30
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главное за день
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Кубань обрушилась непогода. Новое заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнобойных ударах по российской логистике. Ночная атака беспилотников ВСУ по регионам России. Камчатку вновь сотрясают афтершоки и цунами. Крымская железная дорога перевезла 5 миллионов пассажиров за полгода.О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Непогода обрушилась на Краснодарский крайВ воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии на Кубани. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила мост. Также в Туапсинском районе смерч на пляже отбросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. После полудня движение было восстановлено в обе стороны.В селе Фанагорийское был зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси. Позже выяснилось, что еще одна река в Туапсинском округе Краснодарского края вышла из берегов.Зеленский обсуждает дальнобойные удары по российской логистикеУкраина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком.Кроме того, Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Россией. По словам Зеленского, составляется список фамилий.Атаки ВСУ по регионам РоссииДежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили над регионами страны 93 украинских беспилотника. Как уточнили в Минобороны РФ, 60 из них были ликвидированы над Черным морем, 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской, три – над Брянской, два над – Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом. Две жительницы города госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.Кроме того, в Сочи из-за падения БПЛА загорелись резервуар, пять гаражей и магазин. На нефтебазе в Адлерском районе вспыхнул резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. После локализации пожара выяснилось, что его площадь составила 362 квадратных метра. Во второй половине воскресенья возгорание удалось ликвидировать.Также аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.Вечером об уничтожении трех воздушных целей над морской акваторией вблизи Севастополя проинформировал губернатор города-героя Михаил Развожаев – в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.Камчатку вновь сотрясают афтершоки и цунамиВ акватории Тихого океана зафиксирован афтершок магнитудой 6,8, который может вызвать подход волны цунами к побережью Камчатки. По предварительным расчетам краевого управления МЧС России, высота волн не превысит: 19 сантиметров – в районе Алеутского муниципального округа, 15 см – в Усть-Камчатском муниципальном округе и 3 см – в Петропавловск-Камчатском городском округе.Также сообщалось, что в результате подземных толчков впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова и выбросил пепел на высоту шести километров. Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана – в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов и зарегистрированных туристических групп в его районе нет.Крымская железная дорога перевезла 5 миллионов пассажиров за полгода5 миллионов пассажиров и 2,5 миллиона тонн грузов перевезла за полгода Крымская железная дорога. Об этом сообщил глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником."В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 километра, охватывая ключевые направления региона. Только за первую половину 2025 года предприятие "Крымская железная дорога" перевезло более 5 миллионов пассажиров и 2,5 миллионов тонн грузов. В летний период у нас курсируют 14 пар пассажирских поездов. Каждый новый маршрут – это еще одна связующая нить с другими регионами России", – написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день

Удар стихии по Кубани и последствия атак украинских дронов на регионы РФ – главное за день

22:30 03.08.2025
 
© Скриншот с видео очевидцаНепогода в Кубани
Непогода в Кубани
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На Кубань обрушилась непогода. Новое заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнобойных ударах по российской логистике. Ночная атака беспилотников ВСУ по регионам России. Камчатку вновь сотрясают афтершоки и цунами. Крымская железная дорога перевезла 5 миллионов пассажиров за полгода.
О главных событиях и заявлениях воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.

Непогода обрушилась на Краснодарский край

В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии на Кубани. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила мост. Также в Туапсинском районе смерч на пляже отбросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.
На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. После полудня движение было восстановлено в обе стороны.
В селе Фанагорийское был зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси. Позже выяснилось, что еще одна река в Туапсинском округе Краснодарского края вышла из берегов.
На Солнце зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)
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Зеленский обсуждает дальнобойные удары по российской логистике

Украина продолжит развивать возможности нанесения дальнобойных ударов по российской логистике. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам совещания с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем офиса Андреем Ермаком.
Кроме того, Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Россией. По словам Зеленского, составляется список фамилий.
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Атаки ВСУ по регионам России

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили над регионами страны 93 украинских беспилотника. Как уточнили в Минобороны РФ, 60 из них были ликвидированы над Черным морем, 18 – над Воронежской областью, семь – над Белгородской, три – над Брянской, два над – Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.
Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадали четыре человека, полностью разрушен частный дом. Две жительницы города госпитализированы, еще одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
Кроме того, в Сочи из-за падения БПЛА загорелись резервуар, пять гаражей и магазин. На нефтебазе в Адлерском районе вспыхнул резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. После локализации пожара выяснилось, что его площадь составила 362 квадратных метра. Во второй половине воскресенья возгорание удалось ликвидировать.
Также аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.
Вечером об уничтожении трех воздушных целей над морской акваторией вблизи Севастополя проинформировал губернатор города-героя Михаил Развожаев – в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
12:45
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Камчатку вновь сотрясают афтершоки и цунами

В акватории Тихого океана зафиксирован афтершок магнитудой 6,8, который может вызвать подход волны цунами к побережью Камчатки. По предварительным расчетам краевого управления МЧС России, высота волн не превысит: 19 сантиметров – в районе Алеутского муниципального округа, 15 см – в Усть-Камчатском муниципальном округе и 3 см – в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Также сообщалось, что в результате подземных толчков впервые за 600 лет проснулся вулкан Крашенинникова и выбросил пепел на высоту шести километров. Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана – в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов и зарегистрированных туристических групп в его районе нет.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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Аномальные ливни идут на Москву

Крымская железная дорога перевезла 5 миллионов пассажиров за полгода

5 миллионов пассажиров и 2,5 миллиона тонн грузов перевезла за полгода Крымская железная дорога. Об этом сообщил глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, поздравляя железнодорожников с профессиональным праздником.
"В Крыму сеть железнодорожных путей протянулась на 1394 километра, охватывая ключевые направления региона. Только за первую половину 2025 года предприятие "Крымская железная дорога" перевезло более 5 миллионов пассажиров и 2,5 миллионов тонн грузов. В летний период у нас курсируют 14 пар пассажирских поездов. Каждый новый маршрут – это еще одна связующая нить с другими регионами России", – написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
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08:44Ситуация на дорогах Крыма
Какие дни будут самыми загруженными в сентябре на Крымском мосту
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Заголовок открываемого материала
22:37В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:30Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
22:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Крымский мост: оперативная обстановка
21:54Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
21:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:23В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
20:54Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
20:32Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
20:11Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
19:45Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
19:10На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
18:43Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"
18:10Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
17:44В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
17:16Замена Зеленского и землетрясения на Камчатке: топ новостей недели
16:43Пенная атака: пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили
16:16Аномальные ливни идут на Москву
15:59Командующим Воздушными силами Украины назначен генерал Кривоножко
15:37Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов
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