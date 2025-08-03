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Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов
Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов
Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T14:16
2025-08-03T14:16
курилы
цунами
новости
погода
стихия
происшествия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района.По данным властей района, стихия разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из-за воздействия соленой морской воды невозможно восстановить. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был объявлен в Петропавловске-Камчатском. Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов.Сообщалось, что вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за 600 лет и выбросил пепел на высоту шести километров. Еще раньше землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курилы, цунами, новости, погода, стихия, происшествия, землетрясение
Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов

Цунами на Курилах уничтожило все оборудование рыбзавода на острове Парамушир

14:16 03.08.2025
 
© РИА Новости . Роман Денисов / Перейти в фотобанкПанорама острова Парамушир
Панорама острова Парамушир - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Роман Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района.
"Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы муниципалитета.
По данным властей района, стихия разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из-за воздействия соленой морской воды невозможно восстановить. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был объявлен в Петропавловске-Камчатском. Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов.
Сообщалось, что вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за 600 лет и выбросил пепел на высоту шести километров. Еще раньше землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
09:54
Новая волна цунами идет на побережье Камчатки после мощного афтершока
 
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