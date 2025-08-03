https://crimea.ria.ru/20250803/tsunami-na-kurilakh-unichtozhilo-vse-oborudovanie-odnogo-iz-zavodov-1148454852.html

Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов

Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов

Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T14:16

2025-08-03T14:16

2025-08-03T14:16

курилы

цунами

новости

погода

стихия

происшествия

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района.По данным властей района, стихия разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из-за воздействия соленой морской воды невозможно восстановить. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был объявлен в Петропавловске-Камчатском. Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов.Сообщалось, что вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за 600 лет и выбросил пепел на высоту шести километров. Еще раньше землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курилы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курилы, цунами, новости, погода, стихия, происшествия, землетрясение