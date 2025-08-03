Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов
Цунами на Курилах уничтожило все оборудование рыбзавода на острове Парамушир
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Из-за разрушительного действия цунами на Курилах рыбоперерабатывающий завод на острове Парамушир лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района.
"Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность", – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы муниципалитета.
По данным властей района, стихия разрушила подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из-за воздействия соленой морской воды невозможно восстановить. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС был объявлен в Петропавловске-Камчатском. Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов.
Сообщалось, что вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за 600 лет и выбросил пепел на высоту шести километров. Еще раньше землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.
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