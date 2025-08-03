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Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу
Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу
В селе Фанагорийское в Краснодарском крае зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, сообщает глава администрации города Горячий Ключ Сергей... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T13:25
2025-08-03T13:25
2025-08-03T13:25
непогода на кубани 3 августа 2025 года
погода
кубань
краснодарский край
наводнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В селе Фанагорийское в Краснодарском крае зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, сообщает глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский.Белопольский рассказал, что в районе урочища Подвисло затопило первый брод. Там, по предварительным данным, находилась неорганизованная группа туристов из 15–20 человек.Кроме того, поступает информация о подтоплении придомовых территорий в населенных пунктах округа. Белопольский сообщил, что в районе задействована система оповещения, местные спасатели уже работают на месте и оказывают помощь жителям. Сообщается также о сильном подтоплении в Новомихайловке. Там, по информации местных жителей, водой уносит транспортные средства.А в районе Старого замка на трассе образовалась серьезная пробка из-за селя, сошедшего неподалеку от Молдавановки. На место направлены пост дежурства скорой помощи и пункт раздачи воды.Глава администрации также добавил, что к настоящему времени уровень воды начал снижаться. На месте развернут оперативный штаб для координации действий и помощи пострадавшим.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекСель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньСелевой поток сошел на трассу М-4"Дон"- организовано реверсивное движение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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непогода на кубани 3 августа 2025 года, погода, кубань, краснодарский край, наводнение
Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу
На Кубани разлив реки Чепси подтопил дома и заблокировал туристов в селе Фанагорийское
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В селе Фанагорийское в Краснодарском крае зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, сообщает глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский.
По данным специалистов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, причиной стал смерч, пришедший со стороны моря.
Белопольский рассказал, что в районе урочища Подвисло затопило первый брод. Там, по предварительным данным, находилась неорганизованная группа туристов из 15–20 человек.
"На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу. По информации, поступающей с места, туристам ничего не угрожает", – уточняет глава города.
Кроме того, поступает информация о подтоплении придомовых территорий в населенных пунктах округа. Белопольский сообщил, что в районе задействована система оповещения, местные спасатели уже работают на месте и оказывают помощь жителям. Сообщается также о сильном подтоплении в Новомихайловке. Там, по информации местных жителей, водой уносит транспортные средства.
А в районе Старого замка на трассе образовалась серьезная пробка из-за селя, сошедшего неподалеку от Молдавановки. На место направлены пост дежурства скорой помощи и пункт раздачи воды.
Глава администрации также добавил, что к настоящему времени уровень воды начал снижаться. На месте развернут оперативный штаб для координации действий и помощи пострадавшим.
Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии
. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост
. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж
, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС
.
Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса
на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта
в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.
Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.
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