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Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу

Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу

В селе Фанагорийское в Краснодарском крае зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, сообщает глава администрации города Горячий Ключ Сергей... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T13:25

2025-08-03T13:25

2025-08-03T13:25

непогода на кубани 3 августа 2025 года

погода

кубань

краснодарский край

наводнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В селе Фанагорийское в Краснодарском крае зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, сообщает глава администрации города Горячий Ключ Сергей Белопольский.Белопольский рассказал, что в районе урочища Подвисло затопило первый брод. Там, по предварительным данным, находилась неорганизованная группа туристов из 15–20 человек.Кроме того, поступает информация о подтоплении придомовых территорий в населенных пунктах округа. Белопольский сообщил, что в районе задействована система оповещения, местные спасатели уже работают на месте и оказывают помощь жителям. Сообщается также о сильном подтоплении в Новомихайловке. Там, по информации местных жителей, водой уносит транспортные средства.А в районе Старого замка на трассе образовалась серьезная пробка из-за селя, сошедшего неподалеку от Молдавановки. На место направлены пост дежурства скорой помощи и пункт раздачи воды.Глава администрации также добавил, что к настоящему времени уровень воды начал снижаться. На месте развернут оперативный штаб для координации действий и помощи пострадавшим.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Также в Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человекСель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на КубаньСелевой поток сошел на трассу М-4"Дон"- организовано реверсивное движение

https://crimea.ria.ru/20250803/dvizhenie-na-1414-km-m-4-don-vosstanovleno-v-obe-storony-1148453397.html

кубань

краснодарский край

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непогода на кубани 3 августа 2025 года, погода, кубань, краснодарский край, наводнение