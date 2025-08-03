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Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань
Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань
На Кубани реки выходят из берегов, над морем замечены смерчи. Видео об этом жители региона публикуют в социальных сетях. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T10:16
2025-08-03T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. На Кубани реки выходят из берегов, над морем замечены смерчи. Видео об этом жители региона публикуют в социальных сетях.В Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. В Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Кроме того, на трассу М-4"Дон" сошел селевой поток – на участке организовано реверсивное движение.Также МЧС России сообщает о подъеме уровня реки Дефань в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. В МЧС добавили, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода, кубань, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, новороссийск, краснодар
Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань
Сель, смерчи и разрушенный мост - стихия обрушилась на Кубань
10:16 03.08.2025 (обновлено: 10:42 03.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. На Кубани реки выходят из берегов, над морем замечены смерчи. Видео об этом жители региона публикуют в социальных сетях.
В Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. В Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Кроме того, на трассу М-4"Дон" сошел селевой поток
– на участке организовано реверсивное движение.
Также МЧС России сообщает о подъеме уровня реки Дефань в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края.
"В 09.20 03 августа поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий в трех населенных пунктах: село Молдавановка, поселок Новомихайловский и село Дефановка. Проводится оповещение населения", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях.
Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.
Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.
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