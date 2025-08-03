https://crimea.ria.ru/20250803/sel-smerchi-i-razrushennyy-most-stikhiya-obrushilas-na-kuban-1148450954.html

Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань

Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Сель, смерчи и разрушенный мост: стихия обрушилась на Кубань

На Кубани реки выходят из берегов, над морем замечены смерчи. Видео об этом жители региона публикуют в социальных сетях. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T10:16

2025-08-03T10:16

2025-08-03T10:42

погода

кубань

краснодарский край

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

мчс краснодарского края

новороссийск

краснодар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148450842_0:47:468:310_1920x0_80_0_0_76c6417113d03895ec0551cbf7774dc0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. На Кубани реки выходят из берегов, над морем замечены смерчи. Видео об этом жители региона публикуют в социальных сетях.В Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. В Туапсинском районе смерч вышел на пляж, бросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Кроме того, на трассу М-4"Дон" сошел селевой поток – на участке организовано реверсивное движение.Также МЧС России сообщает о подъеме уровня реки Дефань в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. В МЧС добавили, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях. Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек, 15 единиц техники.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/selevoy-potok-soshel-na-m-4don--organizovano-reversivnoe-dvizhenie-1148450703.html

кубань

краснодарский край

новороссийск

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, кубань, краснодарский край, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс краснодарского края, новороссийск, краснодар