https://crimea.ria.ru/20250803/pozhar-na-neftebaze-v-sochi-lokalizovali-1148451252.html

Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали

Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали

Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T10:27

2025-08-03T10:27

2025-08-03T10:29

пожар

сочи

адлер

нефтехранилище

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовано, площадь возгорания составила 362 квадратных метра, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Ранее в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Также ранее аэропорт Сочи сообщал о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА. Пожар в цистерне с нефтепродуктами из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, в его ликвидации участвуют 127 человек и 35 единиц техники.Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/v-sochi-iz-za-padeniya-bpla-zagorelsya-rezervuar-na-dve-tysyachi-kubometrov-1148449254.html

сочи

адлер

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, сочи, адлер, нефтехранилище, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия