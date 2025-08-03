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Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште

Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште

На автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика, сообщает МВД... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T20:54

2025-08-03T20:54

2025-08-03T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика, сообщает МВД Крыма.По предварительной информации, 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Алушты, проводится установление всех обстоятельств случившегося.Ранее в воскресенье мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшимиЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250728/za-nedelyu-na-dorogakh-kryma-pogib-odin-chelovek-i-29-postradali-1148289088.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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