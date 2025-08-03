Рейтинг@Mail.ru
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250803/pitbayker-pogib-pod-kolesami-gruzovika-v-alushte-1148461978.html
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
На автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика, сообщает МВД... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T20:54
2025-08-03T20:54
новости крыма
мвд по республике крым
алушта
происшествия
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148462082_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_926a834c1e14767ee41a346a3b09c010.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика, сообщает МВД Крыма.По предварительной информации, 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Алушты, проводится установление всех обстоятельств случившегося.Ранее в воскресенье мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшимиВ Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшимиЖенщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20250728/za-nedelyu-na-dorogakh-kryma-pogib-odin-chelovek-i-29-postradali-1148289088.html
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/03/1148462082_0:0:1159:869_1920x0_80_0_0_544c7e7412aeb4e46e56385bf2f13f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мвд по республике крым, алушта, происшествия, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште

Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште после столкновения с велосипедистом

20:54 03.08.2025
 
© МВД КрымДТП в Алуште
ДТП в Алуште
© МВД Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" в районе города Алушта водитель питбайка погиб под колесами грузовика, сообщает МВД Крыма.
По предварительной информации, 27-летний водитель спортивного питбайка, двигаясь в направлении Симферополя, столкнулся с велосипедистом, после чего оказался под колесами грузового автомобиля марки "Ситрак", которым управлял 49-летний мужчина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу, водитель питбайка скончался на месте", – сообщили в полиции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Алушты, проводится установление всех обстоятельств случившегося.
© МВД КрымДТП в Алуште
ДТП в Алуште
1 из 2
ДТП в Алуште
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Алуште
ДТП в Алуште
2 из 2
ДТП в Алуште
© МВД Крым
1 из 2
ДТП в Алуште
© МВД Крым
2 из 2
ДТП в Алуште
© МВД Крым
Ранее в воскресенье мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
На трассе Симферополь - Алушта перевернулось авто
28 июля, 11:47Ситуация на дорогах Крыма
За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
Новости КрымаМВД по Республике КрымАлуштаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:37В Севастополе остановили движение морского транспорта
22:30Удар стихии по Кубани и последствия атак дронов ВСУ: главное за день
22:15Отбой воздушной тревоги в Севастополе
22:03Крымский мост: оперативная обстановка
21:54Воздушные цели уничтожили вблизи Севастополя – к берегу прибило БПЛА
21:43В Севастополе объявлена воздушная тревога
21:23В Крыму построят самый большой зеркальный лабиринт в России
20:54Питбайкер погиб под колесами грузовика в Алуште
20:32Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
20:11Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
19:45Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
19:10На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
18:43Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"
18:10Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
17:44В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
17:16Замена Зеленского и землетрясения на Камчатке: топ новостей недели
16:43Пенная атака: пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили
16:16Аномальные ливни идут на Москву
15:59Командующим Воздушными силами Украины назначен генерал Кривоножко
15:37Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов
Лента новостейМолния