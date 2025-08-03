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Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТО

Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТО - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТО

Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской,... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T12:45

2025-08-03T12:45

2025-08-03T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Подразделения вооруженных сил России продолжают наносить удары по ВСУ на нескольких направлениях, в том числе в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и атаковала подразделения ВСУ, включая механизированные, десантно-штурмовые и егерские бригады, в районах населенных пунктов Рыжевка, Могрица, Варачино, Юнаковка, Яблоновка, Ленинское, Перше Травня и Андреевка.На Харьковском направлении поражены силы ВСУ в районах Дергачи, Амбарное и Волчанск. Уничтожены до 185 киевских боевиков, бронемашины, автомобили, артиллерия и РЛС израильского производства.Группировка "Запад" сообщила об ударах по ВСУ в районах Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Соленое, Новоселовка и Яровая, заявив о потерях противника до 220 военнослужащих, танка, техники западного производства, а также о ликвидации пяти складов боеприпасов и четырех станций РЭБ.Группировка "Южная" на Донецком направлении поразила части ВСУ, в том числе спецподразделение "Азов"*, в районах Бересток, Северск, Клебан-Бык, Нелеповка, Звановка и Иванполье. Сообщается о потерях до 185 человек в рядах противника, бронетехники, автомобилей и шести артиллерийских систем, включая иностранные образцы.Группировка "Центр" действовала в районах Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск в ДНР и Дачное в Днепропетровской области, нанеся потери более 375 военнослужащих, а также ударив по технике, артиллерии и зенитному комплексу С-300.Подразделения "Востока" продвигались вглубь обороны ВСУ, атаковав в районах Ольговское, Новогеоргиевка, Январское, Вороное и Искра, заявив о более 200 уничтоженных военнослужащих и потере противником техники.Группировка "Днепр" на юге Украины нанесла удары по силам территориальной обороны ВСУ в Веселянке, Григоровке, Степногорске Запорожской области и Антоновке Херсонской области, уничтожив до 85 человек, технику, артиллерию и склады.Кроме того, авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 139 объектам, включая военный аэродром, позиции ПВО, логистическую инфраструктуру БПЛА и временные пункты дислокации.Системы ПВО России, по данным Минобороны, за сутки сбили два снаряда HIMARS и 274 беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль РоссииВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человекАрмия России наступает в ДНР и Днепропетровской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, украина, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, армия и флот