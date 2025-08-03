https://crimea.ria.ru/20250803/novosti-krasnodarskogo-kraya-esche-odna-reka-vyshla-iz-beregov-1148457064.html

Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов

Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов

В Туапсинском округе Краснодарского края река Дефань вышла из берегов – подтоплены дома и придомовые территории сразу в нескольких населенных пунктах, сообщает... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T15:37

2025-08-03T15:37

2025-08-03T15:43

непогода на кубани 3 августа 2025 года

новости

вениамин кондратьев

краснодарский край

кубань

погода

стихия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Туапсинском округе Краснодарского края река Дефань вышла из берегов – подтоплены дома и придомовые территории сразу в нескольких населенных пунктах, сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.Губернатор добавил, что для обеспечения безопасности жителей и временного размещения эвакуированных работают два пункта временного размещения – на базе школ в Новомихайловском и Джубге.Экстренные службы и спасатели продолжают работать в усиленном режиме, устраняя последствия разгула стихии и оказывая помощь всем, кто в ней нуждается.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.В воскресенье в социальных сетях начали появляться ролики с последствиями бушующей стихии. Так, в Туапсинском районе ливни привели к подтоплениям, а в Лермонтово вышедшая из берегов река разрушила небольшой мост. Также в Туапсинском районе смерч на пляже отбросил катамаран на крышу здания, разметал пляжные бунгало. Позже в муниципалитете ввели режим ЧС.Также МЧС России сообщает, что на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. После полудня движение было восстановлено в обе стороны.Позже в полиции Кубани проинформировали, что в связи с обрушением моста в поселке Лермонтово перекрыт доступ к части улиц: Черноморской, части Ленина, Садовой, Лесной и к переулку Лазурному.В селе Фанагорийское был зафиксирован стремительный подъем уровня воды в реке Чепси, из-за чего неорганизованная группа туристов из 15–20 человек застряла в районе урочища Подвисло.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>

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непогода на кубани 3 августа 2025 года, новости, вениамин кондратьев, краснодарский край, кубань, погода, стихия