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Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин
Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин
Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T13:18
2025-08-03T13:22
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.На выезде из Крыма прохождения досмотра ожидают всего 163 автомобиля.Очередь со стороны Тамани начала образовываться с самого утра. Уже в 8.00 проезд ожидали 1400 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/kakie-dni-budut-samymi-zagruzhennymi-v-sentyabre-na-krymskom-mostu-1148443267.html
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очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин

Крымский мост сейчас - в пятичасовой очереди стоят 2170 транспортных средств

13:18 03.08.2025 (обновлено: 13:22 03.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост со стороны Керчи
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2007 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов", – говорится в сообщении по состоянию на 13.00.
На выезде из Крыма прохождения досмотра ожидают всего 163 автомобиля.
Очередь со стороны Тамани начала образовываться с самого утра. Уже в 8.00 проезд ожидали 1400 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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