https://crimea.ria.ru/20250803/krymskiy-most-seychas-na-vezd-na-poluostrov-nakhodyatsya-bolshe-2000-mashin-1148454395.html

Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин

Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин

Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T13:18

2025-08-03T13:18

2025-08-03T13:22

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.На выезде из Крыма прохождения досмотра ожидают всего 163 автомобиля.Очередь со стороны Тамани начала образовываться с самого утра. Уже в 8.00 проезд ожидали 1400 транспортных средств.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250803/kakie-dni-budut-samymi-zagruzhennymi-v-sentyabre-na-krymskom-mostu-1148443267.html

крымский мост

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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