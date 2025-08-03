Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин
Крымский мост сейчас - в пятичасовой очереди стоят 2170 транспортных средств
13:18 03.08.2025 (обновлено: 13:22 03.08.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост со стороны Керчи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Рекордная пробка образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани – в очереди находятся 2007 транспортных средств. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2007 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов", – говорится в сообщении по состоянию на 13.00.
На выезде из Крыма прохождения досмотра ожидают всего 163 автомобиля.
Очередь со стороны Тамани начала образовываться с самого утра. Уже в 8.00 проезд ожидали 1400 транспортных средств.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
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