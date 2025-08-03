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Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
У Крымского моста к 11 часам воскресенья продолжает расти затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T11:02
2025-08-03T11:02
2025-08-03T11:02
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к 11 часам воскресенья продолжает расти затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 11.00 в пробках находится 1585 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - обстановка на 11 часов
Крымский мост сейчас - в очереди стоят 1585 машин со стороны Тамани