https://crimea.ria.ru/20250803/krym-voshel-v-top-3-populyarnykh-morskikh-regionov-po-bronirovaniyu-zhilya-1148454653.html

Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья

Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья

Крым занял третье место среди самых популярных морских регионов России по числу бронирований посуточного жилья летом 2025 года. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T20:11

2025-08-03T20:11

2025-08-03T20:11

новости крыма

крым

крым курортный

курортный сезон

отдых в крыму

жилье в крыму

туризм в крыму

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131503455_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_cc83d75da7684c4453ddcecf95845225.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым занял третье место среди самых популярных морских регионов России по числу бронирований посуточного жилья летом 2025 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.Согласно статистике, на Крым приходится 12% всех бронирований в морских регионах – полуостров уступает лишь Краснодарскому краю и Ленинградской области (по 32%). В пятерку лидеров также вошли Калининградская область (11%) и Дагестан (7%).Стоимость аренды в регионе также отражает устойчивый интерес: снять квартиру в Крыму летом 2025 года можно в среднем за 5600 рублей в сутки, а загородный дом – за 12 400 рублей, что делает полуостров одним из самых дорогих морских направлений по этому параметру.В целом морские регионы сохранили преимущество по числу бронирований (52%) над неморскими (48%), однако разрыв с прошлым годом (53% против 47% в 2024-м) сократился.Эксперты отмечают, что популярность неморских направлений связана с развитой инфраструктурой, возможностью путешествовать на короткие сроки и более доступными ценами. Так, средняя стоимость квартиры в неморских регионах составляет 4100 рублей, а загородного жилья – 9500 рублей в сутки.По словам директора Авито Путешествий Артема Кромочкина, выбор направления все чаще определяется личными предпочтениями туристов, а не только бюджетом."Отдых у моря – не единственный выбор для путешественников. Неморские направления стабильно популярны среди россиян благодаря разнообразной инфраструктуре: это и санаторно-курортное лечение, и поездки к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО, и экскурсионные маршруты по историческим городам. Также многим важна возможность организовать поездку на выходные – без длительной логистики и с насыщенной программой. При этом цены у неморских направлений ниже. Снять посуточную квартиру и дом в них стоит 4100 и 9500 рублей соответственно, в морских – 4900 и 11 100 рублей. Но, поскольку цены в целом сопоставимы, выбор направления для путешествия – вопрос не столько бюджета, сколько личных предпочтений туристов", – объяснил Кромочкин.Ранее сообщалось, что больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. По словам главы республики Сергея Аксенова, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Севастополь выбрали для отдыха 142,9 тысячи человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250730/gde-otdokhnut-s-druzyami--krym-v-tope-napravleniy-na-avgust-1148343730.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крым курортный, курортный сезон, отдых в крыму, жилье в крыму, туризм в крыму, рейтинг