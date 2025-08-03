Рейтинг@Mail.ru
Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250803/krym-voshel-v-top-3-populyarnykh-morskikh-regionov-po-bronirovaniyu-zhilya-1148454653.html
Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
Крым занял третье место среди самых популярных морских регионов России по числу бронирований посуточного жилья летом 2025 года. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T20:11
2025-08-03T20:11
новости крыма
крым
крым курортный
курортный сезон
отдых в крыму
жилье в крыму
туризм в крыму
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131503455_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_cc83d75da7684c4453ddcecf95845225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым занял третье место среди самых популярных морских регионов России по числу бронирований посуточного жилья летом 2025 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.Согласно статистике, на Крым приходится 12% всех бронирований в морских регионах – полуостров уступает лишь Краснодарскому краю и Ленинградской области (по 32%). В пятерку лидеров также вошли Калининградская область (11%) и Дагестан (7%).Стоимость аренды в регионе также отражает устойчивый интерес: снять квартиру в Крыму летом 2025 года можно в среднем за 5600 рублей в сутки, а загородный дом – за 12 400 рублей, что делает полуостров одним из самых дорогих морских направлений по этому параметру.В целом морские регионы сохранили преимущество по числу бронирований (52%) над неморскими (48%), однако разрыв с прошлым годом (53% против 47% в 2024-м) сократился.Эксперты отмечают, что популярность неморских направлений связана с развитой инфраструктурой, возможностью путешествовать на короткие сроки и более доступными ценами. Так, средняя стоимость квартиры в неморских регионах составляет 4100 рублей, а загородного жилья – 9500 рублей в сутки.По словам директора Авито Путешествий Артема Кромочкина, выбор направления все чаще определяется личными предпочтениями туристов, а не только бюджетом."Отдых у моря – не единственный выбор для путешественников. Неморские направления стабильно популярны среди россиян благодаря разнообразной инфраструктуре: это и санаторно-курортное лечение, и поездки к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО, и экскурсионные маршруты по историческим городам. Также многим важна возможность организовать поездку на выходные – без длительной логистики и с насыщенной программой. При этом цены у неморских направлений ниже. Снять посуточную квартиру и дом в них стоит 4100 и 9500 рублей соответственно, в морских – 4900 и 11 100 рублей. Но, поскольку цены в целом сопоставимы, выбор направления для путешествия – вопрос не столько бюджета, сколько личных предпочтений туристов", – объяснил Кромочкин.Ранее сообщалось, что больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. По словам главы республики Сергея Аксенова, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Севастополь выбрали для отдыха 142,9 тысячи человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250730/gde-otdokhnut-s-druzyami--krym-v-tope-napravleniy-na-avgust-1148343730.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131503455_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_35e83d830df89d29b4be6e4dccc44c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крым курортный, курортный сезон, отдых в крыму, жилье в крыму, туризм в крыму, рейтинг
Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья

Крым вошел в тройку лидеров по бронированию жилья у моря летом 2025 года

20:11 03.08.2025
 
© РИА Новости КрымМорские аттракционы в Крыму
Морские аттракционы в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Крым занял третье место среди самых популярных морских регионов России по числу бронирований посуточного жилья летом 2025 года. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.
Согласно статистике, на Крым приходится 12% всех бронирований в морских регионах – полуостров уступает лишь Краснодарскому краю и Ленинградской области (по 32%). В пятерку лидеров также вошли Калининградская область (11%) и Дагестан (7%).
"По сравнению с прошлым летом количество бронирований в топ-9 морских регионах суммарно выросло на 29%. Самая заметная динамика – в Крыму (в 2,3 раза)", – уточняется в исследовании.
Стоимость аренды в регионе также отражает устойчивый интерес: снять квартиру в Крыму летом 2025 года можно в среднем за 5600 рублей в сутки, а загородный дом – за 12 400 рублей, что делает полуостров одним из самых дорогих морских направлений по этому параметру.
В целом морские регионы сохранили преимущество по числу бронирований (52%) над неморскими (48%), однако разрыв с прошлым годом (53% против 47% в 2024-м) сократился.
Эксперты отмечают, что популярность неморских направлений связана с развитой инфраструктурой, возможностью путешествовать на короткие сроки и более доступными ценами. Так, средняя стоимость квартиры в неморских регионах составляет 4100 рублей, а загородного жилья – 9500 рублей в сутки.
По словам директора Авито Путешествий Артема Кромочкина, выбор направления все чаще определяется личными предпочтениями туристов, а не только бюджетом.
"Отдых у моря – не единственный выбор для путешественников. Неморские направления стабильно популярны среди россиян благодаря разнообразной инфраструктуре: это и санаторно-курортное лечение, и поездки к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО, и экскурсионные маршруты по историческим городам. Также многим важна возможность организовать поездку на выходные – без длительной логистики и с насыщенной программой. При этом цены у неморских направлений ниже. Снять посуточную квартиру и дом в них стоит 4100 и 9500 рублей соответственно, в морских – 4900 и 11 100 рублей. Но, поскольку цены в целом сопоставимы, выбор направления для путешествия – вопрос не столько бюджета, сколько личных предпочтений туристов", – объяснил Кромочкин.
Ранее сообщалось, что больше 3,7 миллионов туристов посетили Крым с начала года. По словам главы республики Сергея Аксенова, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Севастополь выбрали для отдыха 142,9 тысячи человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Набережная Судака - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
30 июля, 10:41
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август
 
Новости КрымаКрымКрым курортныйКурортный сезонОтдых в КрымуЖилье в КрымуТуризм в КрымуРейтинг
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:32Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
20:11Крым вошел в топ-3 популярных морских регионов по бронированию жилья
19:45Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
19:10На линии Солнце – Земля произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
18:43Не стать соучастником: мошенники пытаются взять карты россиян "в аренду"
18:10Мотоциклист влетел в опору ЛЭП в Симферопольском районе и погиб
17:44В колледжи и техникумы Севастополя подано больше 9 тысяч заявлений
17:16Замена Зеленского и землетрясения на Камчатке: топ новостей недели
16:43Пенная атака: пожар на нефтебазе в Сочи полностью потушили
16:16Аномальные ливни идут на Москву
15:59Командующим Воздушными силами Украины назначен генерал Кривоножко
15:37Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из берегов
14:52Зеленский анонсировал дальнобойные удары по российской логистике
14:16Цунами на Курилах уничтожило все оборудование одного из заводов
13:25Стихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часу
13:18Крымский мост сейчас: в пятичасовой очереди стоят более 2000 машин
12:45Новости СВО: уничтожены почти полторы тысячи бойцов ВСУ и техника НАТО
12:32Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны
12:27Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
11:46В Туапсинском районе Кубани ввели режим ЧС из-за непогоды: что происходит
Лента новостейМолния