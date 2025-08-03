https://crimea.ria.ru/20250803/kak-vybrat-bezopasnyy-arbuz-ili-dynyu-i-gde-ikh-luchshe-pokupat-1148322580.html

Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать

Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать

Оптимальный сезон для покупки арбузов и дынь в Крыму – это конец июля, август и сентябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по гигиене... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T19:45

2025-08-03T19:45

2025-08-03T19:45

радио "спутник в крыму"

крым

совет эксперта

роспотребнадзор

елена лысенкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/10/1139645489_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fb2b3165cecf601701112fcda89b271c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Оптимальный сезон для покупки арбузов и дынь в Крыму – это конец июля, август и сентябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по гигиене питания федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и Севастополю" Елена Лысенкова.По ее словам, именно в это время бахчевые, выращенные в степных районах полуострова, достигают полной зрелости в естественных условиях. Ранние плоды – в мае-июне – как правило, завезены из Турции, Узбекистана или Казахстана и могут быть собраны преждевременно или выращены с использованием интенсивных азотных удобрений.Она также добавила, что удобрения – это не плохо, но только когда в меру. Арбуз и дыни сами "берут" из почвы столько нитратов, сколько необходимо для роста. Опасность возникает только в случае превышения допустимых доз."Наукой доказано, что только три сантиметра от кожицы могут быть с нитратами. А мякоть внутри, если плод полностью созрел, будет безопасной", – отметила эксперт.У дыни кожура тоньше, и нитраты могут проникать глубже, но массовых случаев превышения не фиксируются. Тем не менее, в этом году Роспотребнадзор обнаружил две пробы дынь с превышением нитратов – одну турецкого происхождения и одну выращенную в Крыму."Сколько бы исследований мы ни проводили, мы не говорим, что дыня больше поражается нитратами. Нет. Есть, конечно, отклонения", – добавила Лысенкова.Она подчеркнула, что покупать бахчевые следует исключительно в магазинах, супермаркетах или на рынках, где имеются документы, подтверждающие безопасность продукции – декларации соответствия, результаты лабораторных анализов, ветеринарные справки. Покупка у дороги крайне нежелательна: такие плоды впитывают выхлопные газы, содержащие тяжелые металлы, включая ртуть, свинец и мышьяк.Лысенкова отметила, что перед употреблением арбуз и дыню надо обязательно мыть с мылом и щеткой, особенно если покупка происходила на открытом воздухе. Никогда не стоит просить продавца сделать надрез на арбузе – это нарушает стерильность и способствует попаданию микробов внутрь плода."Мы приносим микробы домой и помещаем их внутрь арбуза своими ножами, досками, руками грязными, или это делают продавцы – какая разница", – объяснила эскперт.Она уточнила, что разрезанный арбуз или дыню нужно немедленно убирать в холодильник, упаковав в пленку или контейнер. Хранить такие продукты можно только при температуре +2…+6 градусов. Несоблюдение условий хранения может привести к пищевым отравлениям, не связанным с нитратами, а вызванными размножением микрофлоры."Арбуз – это 99% влажности и большое содержание сахара. Микроорганизмы в такой среде размножаются очень быстро", – сказала Лысенкова.Она напомнила, что арбузы и дыни не рекомендуются детям до 2-х лет, людям с заболеваниями ЖКТ и почек и пациентам с сахарным диабетом. Кроме того, не стоит сочетать бахчевые с молочными или мясными продуктами, чтобы избежать процессов брожения и расстройств пищеварения.Ранее сообщалось, что урожай бахчевых в Крыму в этом году выдался богатым, на данный момент собрано уже 380 тонн дынь и арбузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахВ Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииПрибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов

https://crimea.ria.ru/20230618/kak-ne-otravitsya-arbuzami--dietolog-1129435181.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, совет эксперта, роспотребнадзор, елена лысенкова