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Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать
Оптимальный сезон для покупки арбузов и дынь в Крыму – это конец июля, август и сентябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по гигиене... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T19:45
2025-08-03T19:45
радио "спутник в крыму"
крым
совет эксперта
роспотребнадзор
елена лысенкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Оптимальный сезон для покупки арбузов и дынь в Крыму – это конец июля, август и сентябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по гигиене питания федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и Севастополю" Елена Лысенкова.По ее словам, именно в это время бахчевые, выращенные в степных районах полуострова, достигают полной зрелости в естественных условиях. Ранние плоды – в мае-июне – как правило, завезены из Турции, Узбекистана или Казахстана и могут быть собраны преждевременно или выращены с использованием интенсивных азотных удобрений.Она также добавила, что удобрения – это не плохо, но только когда в меру. Арбуз и дыни сами "берут" из почвы столько нитратов, сколько необходимо для роста. Опасность возникает только в случае превышения допустимых доз."Наукой доказано, что только три сантиметра от кожицы могут быть с нитратами. А мякоть внутри, если плод полностью созрел, будет безопасной", – отметила эксперт.У дыни кожура тоньше, и нитраты могут проникать глубже, но массовых случаев превышения не фиксируются. Тем не менее, в этом году Роспотребнадзор обнаружил две пробы дынь с превышением нитратов – одну турецкого происхождения и одну выращенную в Крыму."Сколько бы исследований мы ни проводили, мы не говорим, что дыня больше поражается нитратами. Нет. Есть, конечно, отклонения", – добавила Лысенкова.Она подчеркнула, что покупать бахчевые следует исключительно в магазинах, супермаркетах или на рынках, где имеются документы, подтверждающие безопасность продукции – декларации соответствия, результаты лабораторных анализов, ветеринарные справки. Покупка у дороги крайне нежелательна: такие плоды впитывают выхлопные газы, содержащие тяжелые металлы, включая ртуть, свинец и мышьяк.Лысенкова отметила, что перед употреблением арбуз и дыню надо обязательно мыть с мылом и щеткой, особенно если покупка происходила на открытом воздухе. Никогда не стоит просить продавца сделать надрез на арбузе – это нарушает стерильность и способствует попаданию микробов внутрь плода."Мы приносим микробы домой и помещаем их внутрь арбуза своими ножами, досками, руками грязными, или это делают продавцы – какая разница", – объяснила эскперт.Она уточнила, что разрезанный арбуз или дыню нужно немедленно убирать в холодильник, упаковав в пленку или контейнер. Хранить такие продукты можно только при температуре +2…+6 градусов. Несоблюдение условий хранения может привести к пищевым отравлениям, не связанным с нитратами, а вызванными размножением микрофлоры."Арбуз – это 99% влажности и большое содержание сахара. Микроорганизмы в такой среде размножаются очень быстро", – сказала Лысенкова.Она напомнила, что арбузы и дыни не рекомендуются детям до 2-х лет, людям с заболеваниями ЖКТ и почек и пациентам с сахарным диабетом. Кроме того, не стоит сочетать бахчевые с молочными или мясными продуктами, чтобы избежать процессов брожения и расстройств пищеварения.Ранее сообщалось, что урожай бахчевых в Крыму в этом году выдался богатым, на данный момент собрано уже 380 тонн дынь и арбузов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал допустимое содержание нитратов в дынях и арбузахВ Крыму провели тайную дегустацию дынь и томатов местной селекцииПрибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратов
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крым, совет эксперта, роспотребнадзор, елена лысенкова
Как выбрать безопасный арбуз или дыню и где их лучше покупать

Покупать арбузы и дыни надо в проверенных торговых точках – Роспотребнадзор

19:45 03.08.2025
 
© РИА Новости КрымДегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма
Дегустация селекционной продукции НИИ СХ Крыма - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Оптимальный сезон для покупки арбузов и дынь в Крыму – это конец июля, август и сентябрь. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач по гигиене питания федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Крым и Севастополю" Елена Лысенкова.
По ее словам, именно в это время бахчевые, выращенные в степных районах полуострова, достигают полной зрелости в естественных условиях. Ранние плоды – в мае-июне – как правило, завезены из Турции, Узбекистана или Казахстана и могут быть собраны преждевременно или выращены с использованием интенсивных азотных удобрений.
"Период созревания бахчевых должен быть выдержан. Они, вроде бы, внешне уже достигли своих размеров, но тем не менее еще не до конца созрели", – пояснила Лысенкова.
Она также добавила, что удобрения – это не плохо, но только когда в меру. Арбуз и дыни сами "берут" из почвы столько нитратов, сколько необходимо для роста. Опасность возникает только в случае превышения допустимых доз.
"Наукой доказано, что только три сантиметра от кожицы могут быть с нитратами. А мякоть внутри, если плод полностью созрел, будет безопасной", – отметила эксперт.
У дыни кожура тоньше, и нитраты могут проникать глубже, но массовых случаев превышения не фиксируются. Тем не менее, в этом году Роспотребнадзор обнаружил две пробы дынь с превышением нитратов – одну турецкого происхождения и одну выращенную в Крыму.
"Сколько бы исследований мы ни проводили, мы не говорим, что дыня больше поражается нитратами. Нет. Есть, конечно, отклонения", – добавила Лысенкова.
Она подчеркнула, что покупать бахчевые следует исключительно в магазинах, супермаркетах или на рынках, где имеются документы, подтверждающие безопасность продукции – декларации соответствия, результаты лабораторных анализов, ветеринарные справки. Покупка у дороги крайне нежелательна: такие плоды впитывают выхлопные газы, содержащие тяжелые металлы, включая ртуть, свинец и мышьяк.
Лысенкова отметила, что перед употреблением арбуз и дыню надо обязательно мыть с мылом и щеткой, особенно если покупка происходила на открытом воздухе. Никогда не стоит просить продавца сделать надрез на арбузе – это нарушает стерильность и способствует попаданию микробов внутрь плода.
"Мы приносим микробы домой и помещаем их внутрь арбуза своими ножами, досками, руками грязными, или это делают продавцы – какая разница", – объяснила эскперт.
Она уточнила, что разрезанный арбуз или дыню нужно немедленно убирать в холодильник, упаковав в пленку или контейнер. Хранить такие продукты можно только при температуре +2…+6 градусов. Несоблюдение условий хранения может привести к пищевым отравлениям, не связанным с нитратами, а вызванными размножением микрофлоры.
"Арбуз – это 99% влажности и большое содержание сахара. Микроорганизмы в такой среде размножаются очень быстро", – сказала Лысенкова.
Она напомнила, что арбузы и дыни не рекомендуются детям до 2-х лет, людям с заболеваниями ЖКТ и почек и пациентам с сахарным диабетом. Кроме того, не стоит сочетать бахчевые с молочными или мясными продуктами, чтобы избежать процессов брожения и расстройств пищеварения.
Ранее сообщалось, что урожай бахчевых в Крыму в этом году выдался богатым, на данный момент собрано уже 380 тонн дынь и арбузов.
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