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Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа

Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа

В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T00:01

2025-08-03T00:01

2025-08-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза, шквал 20-22 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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