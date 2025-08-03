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Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза, шквал 20-22 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа

Погода в Крыму на 3 августа

00:01 03.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГрозовые тучи
Грозовые тучи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25; днем +27…32, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза, шквал 20-22 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
21:33Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день
20:44Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники
20:19Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
19:57Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов
19:32Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
19:11После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР
18:45На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"
18:06Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
17:55Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
17:32Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию
17:10Как в Севастополе празднуют 95-летие ВДВ
16:55Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
16:30Мотор вылетел от удара: жуткое ДТП под Ялтой с тремя пострадавшими
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