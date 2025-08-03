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Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T00:01
2025-08-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза, шквал 20-22 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
Погода в Крыму на 3 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди, днем в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25; днем +27…32, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем кратковременный дождь, гроза, шквал 20-22 м/с. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...23, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +29 до +32.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
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