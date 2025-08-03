https://crimea.ria.ru/20250803/dvizhenie-na-1414-km-m-4-don-vosstanovleno-v-obe-storony-1148453397.html

Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны

Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны

Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T12:32

2025-08-03T12:32

2025-08-03T12:39

автодор

трасса м4 дон

краснодарский край

кубань

погода

новости

непогода на кубани 3 августа 2025 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор".Ранее в воскресенье в "Автодоре" сообщали о закрытии движения на данном участке дороги после схода селевых масс на проезжую часть. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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трасса м4 дон

краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автодор, трасса м4 дон, краснодарский край, кубань, погода, новости, непогода на кубани 3 августа 2025 года