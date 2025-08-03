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Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны
Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны
Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T12:32
2025-08-03T12:39
автодор
трасса м4 дон
краснодарский край
кубань
погода
новости
непогода на кубани 3 августа 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор".Ранее в воскресенье в "Автодоре" сообщали о закрытии движения на данном участке дороги после схода селевых масс на проезжую часть. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250803/v-tuapsinskom-rayone-kubani-vveli-rezhim-chs-iz-za-nepogody-chto-proiskhodit-1148452603.html
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автодор, трасса м4 дон, краснодарский край, кубань, погода, новости, непогода на кубани 3 августа 2025 года
Движение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны

Движение на 1414 км М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны

12:32 03.08.2025 (обновлено: 12:39 03.08.2025)
 
© Telegram-канал АвтодорДвижение на 1414 км М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны
Движение на 1414 км М-4 Дон в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны
© Telegram-канал Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор".
"Движение на 1414-м километре М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны", - говорится в Telegram-канале компании.
Ранее в воскресенье в "Автодоре" сообщали о закрытии движения на данном участке дороги после схода селевых масс на проезжую часть. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.
Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>
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АвтодорТрасса М4 ДонКраснодарский крайКубаньПогодаНовостиНепогода на Кубани 3 августа 2025 года
 
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