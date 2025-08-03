https://crimea.ria.ru/20250803/anomalnye-livni-idut-na-moskvu-1148457844.html

Аномальные ливни идут на Москву

Аномальные ливни идут на Москву - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Аномальные ливни идут на Москву

С понедельника по вторник в Москве может выпасть до 80 мм дождя, что соответствует месячной климатической норме для августа, сообщает ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T16:16

2025-08-03T16:16

2025-08-03T16:19

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. С понедельника по вторник в Москве может выпасть до 80 мм дождя, что соответствует месячной климатической норме для августа, сообщает ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, пик аномальных ливней придется на вечер понедельника, когда в период с 15:00 до 21:00 на центр города может обрушиться до 36 мм осадков. Непогоду принесет циклоническая депрессия, сформировавшаяся над югом России.Ливни продолжатся до середины вторника, добавив еще 44 мм в осадкомеры. В итоге за 24 часа (с 15:00 4 августа по 15:00 5 августа) Москва получит полный объем осадков, характерный для всего месяца. Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем – +21…+24.Однако уже в четверг вновь пройдут дожди – возможны ливни, а температура немного понизится: ночью около +15, днем от 19 до 22 градусов тепла.К пятнице эксперт обещает прекращение интенсивных осадков, погоду определит тыловая часть циклона. Утром возможно похолодание до +10, днем – до +20 градусов, местами небольшой дождь."В субботу и воскресенье "проклятье" выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до 25 градусов комфортного тепла. Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать "шапки" кучево-дождевых облаков", – сообщил Тишковец.Ранее МЧС Краснодарского края сообщало о штормовом предупреждении на 2-4 августа. В регионе прогнозировались сильные ливни, грозы, град и ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Непогода принесла на Кубань множество неприятностей: реки Чепси и Дефань вышли из берегов и подтопили несколько населенных пунктов. В Лермонтово поднятие воды в русле разрушило небольшой мост. А на федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога была перекрыта в двух направлениях. В Туапсинском районе был введен режим ЧС.Все о последствиях непогоды на Кубани - по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Краснодарского края: еще одна река вышла из береговСтихия продолжает бушевать на Кубани: что известно к данному часуДвижение на 1414 км М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец