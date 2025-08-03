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9 беспилотников сбиты над Черным морем
9 беспилотников сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 03.08.2025
9 беспилотников сбиты над Черным морем
Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T00:14
2025-08-03T00:14
2025-08-03T00:22
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
9 беспилотников сбиты над Черным морем
9 беспилотников сбиты над Черным морем - Минобороны
00:14 03.08.2025 (обновлено: 00:22 03.08.2025)