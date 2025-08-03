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9 беспилотников сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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9 беспилотников сбиты над Черным морем
9 беспилотников сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 03.08.2025
9 беспилотников сбиты над Черным морем
Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T00:14
2025-08-03T00:22
черное море
крым
новости крыма
пво
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
9 беспилотников сбиты над Черным морем

9 беспилотников сбиты над Черным морем - Минобороны

00:14 03.08.2025 (обновлено: 00:22 03.08.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО 2 августа с 20.00 мск до 23.25 мск уничтожили и перехватили 41 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской областями и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго августа текущего года в период с 20.00 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 - над территорией Белгородской области, девять – над акваторией Черного моря, восемь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Курской области и два – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Черное мореКрымНовости КрымаПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
00:149 беспилотников сбиты над Черным морем
00:01Грозы и град: погода в Крыму на 3 августа
00:00Какой сегодня праздник: 3 августа
21:33Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день
20:44Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники
20:19Какие сорта винограда нужны виноделам Крыма
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19:32Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
19:11После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР
18:45На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"
18:06Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
17:55Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
17:32Трамп готовит отход: зачем Уиткофф едет в Россию
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