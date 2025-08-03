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30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге
30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге - РИА Новости Крым, 03.08.2025
30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге
Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T10:24
2025-08-03T10:24
2025-08-03T10:24
аэропорт "пулково"
росавиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково".Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов.В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт "пулково", росавиация, новости, санкт-петербург
30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге
Более 30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково".
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов.
В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул.
"Пулково" около 10.00 мск сообщил в своем Telegram-канале, что "по согласованию с соответствующими органами" начинает подготовку к отправке и приему рейсов.
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