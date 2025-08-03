https://crimea.ria.ru/20250803/30-aviareysov-zaderzhany-na-vylet-v-aeroportu-pulkovo-v-peterburge--1148451107.html

30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге

30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге - РИА Новости Крым, 03.08.2025

30 авиарейсов задержаны на вылет в аэропорту "Пулково" в Петербурге

Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T10:24

2025-08-03T10:24

2025-08-03T10:24

аэропорт "пулково"

росавиация

новости

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Более 30 авиарейсов задержаны на вылет с 08.00 мск в петербургском аэропорту "Пулково", следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Росавиация в воскресенье сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в "Пулково".Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.Согласно данным онлайн-табло, с периодом вылета с 08.00 до 09.00 мск задержаны 9 авиарейсов, в период с 09.00 до 10.00 мск – 13 авиарейсов, с 10.00 до 11.00 мск – еще 10 авиарейсов.В число задержанных рейсов, помимо российских направлений, попали Анталья и Стамбул.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт "пулково", росавиация, новости, санкт-петербург