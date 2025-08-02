https://crimea.ria.ru/20250802/zvonok-iz-voenkomata--v-mvd-rasskazali-o-novoy-skheme-aferistov-1148444659.html

Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов

Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов

Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код яко бы для уточнения... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T19:57

2025-08-02T19:57

2025-08-02T19:57

мвд по республике крым

мошенничество

военкомат

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код яко бы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Правоохранители рассказали, как работает новая схема. С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета.Правоохранители подчеркнули, что самое главное – для этих целей просят назвать SMS-код, при передачи которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".Ранее сообщалось, что в России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом годуСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, мошенничество, военкомат, безопасность, новости