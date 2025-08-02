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Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов
Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов
Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код яко бы для уточнения... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T19:57
2025-08-02T19:57
мвд по республике крым
мошенничество
военкомат
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код яко бы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Правоохранители рассказали, как работает новая схема. С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета.Правоохранители подчеркнули, что самое главное – для этих целей просят назвать SMS-код, при передачи которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".Ранее сообщалось, что в России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки168 млрд рублей отдали россияне мошенникам в прошлом годуСоциальные сети для вербовки: какую информацию используют преступники
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, мошенничество, военкомат, безопасность, новости
Звонок "из военкомата" – в МВД рассказали о новой схеме аферистов

МВД: мошенники могут представляться сотрудниками военкоматов и требовать SMS-код

19:57 02.08.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь аферисты представляются сотрудниками военкомата и просят продиктовать им SMS-код яко бы для уточнения данных в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители рассказали, как работает новая схема. С незнакомого номера поступает звонок. На том конце провода представляются сотрудником военкомата и говорят о необходимости уточнения каких-то данных воинского учета.
"Причиной уточнения данных незнакомец называет необходимость актуализации сведений в связи с началом функционирования Реестра электронных повесток", – сказано в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что самое главное – для этих целей просят назвать SMS-код, при передачи которого злоумышленники получают доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".

"Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если от вас кто-либо требует сообщить код из СМС, сразу же прекращайте разговор", - напомнили в МВД России.

Ранее сообщалось, что в России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.
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