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Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени

Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени

Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня, шестеро пытавшихся его спасти человек госпитализированы в отделение... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T17:55

2025-08-02T17:55

2025-08-02T17:37

новости

чувашия

чувашская республика

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня, шестеро пытавшихся его спасти человек госпитализированы в отделение токсикологии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС по Чувашии, прибывшие по вызову о возгорании. Сейчас пострадавшие находятся в токсикологическом отделении больницы, где им оказывается необходимая помощь."Организовано проведение доследственной проверки, назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Сведений о криминальном характере смерти погибшего не имеется", - подчеркивается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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чувашская республика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, чувашия, чувашская республика, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)