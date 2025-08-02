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Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня, шестеро пытавшихся его спасти человек госпитализированы в отделение... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T17:55
2025-08-02T17:55
2025-08-02T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня, шестеро пытавшихся его спасти человек госпитализированы в отделение токсикологии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС по Чувашии, прибывшие по вызову о возгорании. Сейчас пострадавшие находятся в токсикологическом отделении больницы, где им оказывается необходимая помощь."Организовано проведение доследственной проверки, назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Сведений о криминальном характере смерти погибшего не имеется", - подчеркивается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, чувашия, чувашская республика, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Житель Чувашии погиб при очищении подвала от плесени
Житель Чувашии погиб при попытке дезинфекции подвала - еще 6 человек в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня, шестеро пытавшихся его спасти человек госпитализированы в отделение токсикологии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
"Первого августа в селе Чурачики Цивильского округа мужчина 1939 года рождения с целью дезинфекции подвала своего гаража от плесени и грибков с помощью дыма от шишек хвойных деревьев развел там огонь. В результате мужчина погиб от отравления продуктами горения. Также пострадали еще шесть человек: дочь и соседи погибшего, которые попытались его спасти", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС по Чувашии, прибывшие по вызову о возгорании. Сейчас пострадавшие находятся в токсикологическом отделении больницы, где им оказывается необходимая помощь.
"Организовано проведение доследственной проверки, назначены необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Сведений о криминальном характере смерти погибшего не имеется", - подчеркивается в сообщении.
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