https://crimea.ria.ru/20250802/zaderzhka-poezdov-v-krymu-i-95-letie-vdv--glavnoe-za-den-1148444055.html

Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день

Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Задержка поездов в Крыму и 95-летие ВДВ – главное за день

Крым и Севастополь отметили 95-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Поезда "Таврия", которые следовали в Крым и из Крыма, задержались на несколько... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T21:33

2025-08-02T21:33

2025-08-02T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь отметили 95-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. Поезда "Таврия", которые следовали в Крым и из Крыма, задержались на несколько часов. Пожарная охрана Севастополя отметила 150 лет со дня основания. Крым вступает в вододефицитный период.О главных событиях прошедшей субботы – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму отметили 95-летие ВДВВ Крыму и Севастополе отметили День Воздушно-десантных войск. В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания ВДВ прошел памятный митинг. Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Минутой молчания они почтили своих павших товарищей и возложили цветы. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.В Севастополе в честь Дня ВДВ состоялся традиционный автопробег, который собрал десятки десантников у мемориального кладбища советских воинов в поселке Дергачи.Участники мероприятия почтили память защитников города и возложили цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и памятнику погибшим в Афганистане.Многочасовая задержка поездов в КрымБольше десятка поездов дальнего следования в Крым и из Крыма выбились из графика в субботу утром. Время задержки составляло до 6 часов.Так сначала стало известно, что 14 поездов "Таврия", которые следуют из Крыма и в противоположном направлении, задерживаются в пути. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".К обеду задерживались десять составов, но три поезда уже прибыли в Крым. В транспортной компании добавили, что пассажирам по возможности предоставляли питание. В первую очередь кормили детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информировали о времени задержки в пути.150 пожарной охране Севастополя2 августа пожарная охрана Севастополя отметила юбилей – 150 лет со дня основания. История спасателей началась с телеги, бочки с водой, насоса, ведер, ломов, багров, топоров и лопат. К началу Великой Отечественной войны пожарная охрана Севастополя была уже полностью сформирована и состояла из пяти специальных и одной военизированной команды.Сейчас же севастопольские огнеборцы ежегодно тушат огромное число пожаров.Успехи армии РоссииВоеннослужащие Российской Федерации за сутки в зоне проведения спецоперации на Украине ликвидировали 1250 боевиков киевского режима и уничтожили десятки единиц полевой техники противника. Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново ДНР.Вооруженные силы РФ нанесли поражение местам хранения БПЛА, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132-х районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 338 БПЛА самолетного типа.Крым переходит в вододефицитный периодИз-за аномальной жары Крым переходит в вододефицитный период. Однако пока запасов воды на полуострове хватает. Об этом рассказал заведующий кафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко.По его мнению, чтобы решить проблему неравномерного наполнения водохранилищ, в Крыму необходимо проделать большую системную работу. Это должен быть комплексный научный подход.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250802/motor-vyletel-ot-udara-zhutkoe-dtp-pod-yaltoy-s-tremya-postradavshimi-1148442603.html

https://crimea.ria.ru/20250802/dvizhenie-po-avtodoroge-lgovskoe--grushevka--sudak-otkroyut-v-oktyabre-1148442781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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