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ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек

ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек - РИА Новости Крым, 02.08.2025

ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек

Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T07:09

2025-08-02T07:09

2025-08-02T07:14

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новости сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, в течение ночи БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.ВСУ нарастили число атак на российские регионы - над Ростовской областью удары отражают ежедневно. Накануне жилые дома были повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости сво, новости