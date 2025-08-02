ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
В Ростовской области при массированной атаке ВСУ погиб один человек
07:09 02.08.2025 (обновлено: 07:14 02.08.2025)
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, в течение ночи БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.
"В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. К сожалению, не обошлось без трагедии - скончался сотрудник, который охранял объект", - написал Слюсарь в Telegram.
ВСУ нарастили число атак на российские регионы - над Ростовской областью удары отражают ежедневно. Накануне жилые дома были повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".
29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
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