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ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек - РИА Новости Крым, 02.08.2025
ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T07:09
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ростовская область
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, в течение ночи БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.ВСУ нарастили число атак на российские регионы - над Ростовской областью удары отражают ежедневно. Накануне жилые дома были повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихПятеро пожарных ранены после удара дрона в ЛНР
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ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости сво, новости
ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек

В Ростовской области при массированной атаке ВСУ погиб один человек

07:09 02.08.2025 (обновлено: 07:14 02.08.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб при массированной атаке украинских беспилотников по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его данным, в течение ночи БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.
"В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен. К сожалению, не обошлось без трагедии - скончался сотрудник, который охранял объект", - написал Слюсарь в Telegram.
ВСУ нарастили число атак на российские регионы - над Ростовской областью удары отражают ежедневно. Накануне жилые дома были повреждены при ночной атаке украинских беспилотников на область. Удары пришлись по Таганрогу, Новошахтинску, Мясниковскому, Родионово-Несветайскому, Неклиновскому и Тарасовскому районам. Днем ранее падение обломков привело к пожарам. В частности, горел лес рядом с трассой М-4 "Дон".
29 июля при ночной атаке украинских боевиков на Сальск погибли три человека. Кроме того, повреждения получили 11 частных домов, 10 многоэтажек, несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияНовости СВОНовости
 
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