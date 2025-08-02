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ВДВ в цифрах
ВДВ в цифрах - РИА Новости Крым, 02.08.2025
ВДВ в цифрах
Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T08:51
2025-08-02T08:51
2025-08-02T08:59
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Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
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праздники и памятные даты, день вдв, вооруженные силы россии, армия и флот, общество, россия