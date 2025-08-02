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ВДВ в цифрах - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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ВДВ в цифрах
ВДВ в цифрах - РИА Новости Крым, 02.08.2025
ВДВ в цифрах
Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T08:51
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праздники и памятные даты
день вдв
вооруженные силы россии
армия и флот
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Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, день вдв, вооруженные силы россии, армия и флот, общество, россия
ВДВ в цифрах

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск

08:51 02.08.2025 (обновлено: 08:59 02.08.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВДВ
ВДВ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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День ВДВ. ИнфографикаДень ВДВ. Инфографика
Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования.
2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
Празднование дня ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
07:52
Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыДень ВДВВооруженные силы РоссииАрмия и флотОбществоРоссия
 
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