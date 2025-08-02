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В Симферополе почтили память бойцов ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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В Симферополе почтили память бойцов ВДВ
В Симферополе почтили память бойцов ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025
В Симферополе почтили память бойцов ВДВ
В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T09:49
2025-08-02T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Они почтили минутой молчания своих павших товарищей и возложили цветы. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что бойцы ВДВ остаются гордостью и надежным щитом России.В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, симферополь, день вдв, праздники и памятные даты, общество, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов
В Симферополе почтили память бойцов ВДВ

В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах

09:49 02.08.2025 (обновлено: 10:03 02.08.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах
В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Они почтили минутой молчания своих павших товарищей и возложили цветы.
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.
"Сегодня военнослужащие ВДВ образцово выполняют свой воинский долг, вносят огромный вклад в достижение целей специальной военной операции, неизменно демонстрируя мужество и героизм, высокий профессионализм и безупречную выучку". - написал он в Telegram.
© РИА Новости КрымВ Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах
В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе десантники возложили цветы к памятнику Маргелова в память о погибших бойцах
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что бойцы ВДВ остаются гордостью и надежным щитом России.
"Военнослужащие этого подразделения — наши сограждане — на передовой спецоперации решают стратегические задачи, сражаются с врагом на самых сложных участках фронта. Мы гордимся ими, уверены в их надежности и преданности России", - отметил он в Telegram.
В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Празднование дня ВДВ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
07:52
Традиции Дня ВДВ: не только фонтаны и арбузы
 
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