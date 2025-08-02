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В Симферополе почтили память бойцов ВДВ

В Симферополе почтили память бойцов ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025

В Симферополе почтили память бойцов ВДВ

В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T09:49

2025-08-02T09:49

2025-08-02T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе в честь празднования 95-летия со дня создания Воздушно-десантный войск прошел памятный митинг. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Десантники собрались у памятника Героя СССР Василия Маргелова. Они почтили минутой молчания своих павших товарищей и возложили цветы. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравлении назвал воинов ВДВ одной из основных ударных сил страны.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов добавил, что бойцы ВДВ остаются гордостью и надежным щитом России.В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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