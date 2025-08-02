https://crimea.ria.ru/20250802/sposobny-na-lyubye-podvigi-pozharnoy-okhrane-sevastopolya-150-let-1148416607.html

Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет

Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет

Пожарная охрана Севастополя 2 августа отмечает 150 лет со дня своего основания. РИА Новости Крым рассказывает о том, как ведомство вписывало свои славные... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T13:38

2025-08-02T13:38

2025-08-02T13:40

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Пожарная охрана Севастополя 2 августа отмечает 150 лет со дня своего основания. РИА Новости Крым рассказывает о том, как ведомство вписывало свои славные страницы в историю города-героя и каковы особенности работы и подвиги спасателей нового времени.На любые подвигиНа первой телеге – бочка с водой и насос. На второй, рядом с ведрами, – ломы, багры, топоры и лопаты. На третьей – пожарные рукава. На последней, четвертой – несколько добровольцев.Так 150 лет назад выглядела самая первая в Севастополе пожарная дружина, направлявшаяся в запряженном лошадьми обозе на борьбу с огнем "в ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги..."Белокаменный Севастополь с его зданиями из инкерманского камня горел не так часто, как другие российские города с большей долей деревянного зодчества в архитектуре, однако продолжал разрастаться, и сил флота на все его нужды уже не хватало.А потому хоть такая пожарная команда и состояла из простых людей самых разных профессий – сапожников, каменщиков, плотников и других, – именно с этого формирования и началась история городской пожарной охраны.2 августа 1875 года на центральном городском холме Севастополя появилось пожарное депо и каланча, откуда сигналы о возгораниях подавали голосом, колоколом и флажками. Воду для тушения везли с Черной речки или брали тут же – из моря. Подспорьем были иногда и городские колодцы.Тяжелый труд и серьезный риск в отсутствие специальной техники, необходимость в дисциплине и слаженности для выполнения задач и новые вызовы сделали необходимым создание профессиональной команды. И в 1912 году такая появилась при полицейском участке.В годы Гражданской войны пожарные команды работали уже во всех районах города. С 1923 года на их вооружении стали появляться пожарные автомобили – сперва машины иностранного производства, а к концу 1920-х и первые отечественные.Одним из серьезных испытаний для севастопольских городских пожарных того времени стали последствия произошедшего в Крыму в 1927 году землетрясения, которое не обошло и Севастополь.Подземные толчки вызвали многочисленные замыкания электропроводки и возгорания в центре города, в районе нынешней улицы Большая Морская. Под угрозой уничтожения огнем оказался целый квартал, но мужественным пожарным удалось этого не допустить.К началу Великой Отечественной войны пожарная охрана Севастополя была уже полностью сформирована и состояла из пяти специальных и одной военизированной команды.Накопленных знаний и опыта, однако, не хватало, чтобы тушить возгорания, вызванные зажигательными бомбами врага. Так что в осажденном фашистскими войсками городе пожары были частыми, тушили их вместе с военными и в тяжелейших условиях под обстрелами.Но место подвигу находилось всегда и при разных обстоятельствах. Один из таких эпизодов связан со спасением знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" из загоревшегося после обстрела здания Панорамы на Историческом бульваре. Сквозь огонь и дым пожарные поднимались по лестницам к разбитому куполу. Спасти от огня тогда удалось 86 фрагментов картины.Полотно вернулось в Севастополь уже после войны, которая для местных пожарных стала испытанием на прочность и готовность жертвовать собой. А их было немало. Подтверждение тому – золотыми буквами вписанные на Мемориале героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. имена сотрудников пожарной охраны, большинство из которых были удостоены боевых наград, в том числе Ордена Красной Звезды.Пожарные Севастополя участвовали в восстановлении разрушенного послевоенного города, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в спасении на пожарах десятков человек в лихие 1990-е, когда число возгораний в год достигало полутора тысяч.В 2004 году севастопольская пожарная охрана объединилась со штабом гражданской обороны и прочими аварийно-спасательными подразделениями в одном ведомстве – МЧС.А в марте 2014-го, с возвращением Крыма и Севастополя в состав России, на его базе было создано Главное управление МЧС России по городу.В ногу со временемЧисло сотрудников ведомства сегодня насчитывает около 600 человек. В том числе бойцы двух отрядов: пожарно-спасательного и специализированного, который включает в себя аварийно-спасательную часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ, медицинскую группу, группу радиационной и биологической защиты, а также группу робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.И техническое оснащение всех подразделений идет в ногу с прогрессом, говорит начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.Пожарно-спасательный отряд включает шесть частей, дислоцированных в разных районах города. На боевом дежурстве постоянно находятся десятки спасателей и до 20 спецмашин, остальные – в резерве.Эффективность доказывают цифрыЕжегодно севастопольские огнеборцы тушат огромное число пожаров, на которых спасают десятки людей, а порой и животных.В Севастополе 20 лошадей спасли от огняПо словам Рохлина, только с начала 2025 года в ведомстве зарегистрировано свыше трех тысяч выездов, из которых 700 – пожары, при тушении которых спасли 70 человек и эвакуировали более 300.Один из них – крупный пожар на нефтебазе в Казачьей бухте в 2023 году, возникший в результате ночной атаки на город украинских беспилотников. ЧП произошло 29 апреля, накануне профессионального праздника спасателей – Дня пожарной охраны России.На борьбу с огнем на критически важном объекте вместе с севастопольским пожарными были подняты их коллеги из ГУ МЧС по Крыму, а также команда Спасательной службы Севастополя и Черноморской флот.Неотъемлемой частью деятельности ведомства остается и гораздо более спокойная, но не менее важная профилактическая работа. Только за прошедшие месяцы года таких мероприятий проведено свыше 400.Это и разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении противопожарных мер в быту, на производстве и на природе, и межведомственные рейды, направленные на выявление нарушений правил безопасности. Кроме того, именно спасатели устанавливают в домах горожан пожарные извещатели, в том числе бесплатно в домах многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Единым щитомВызовов не становится меньше, но отважный и сплоченный коллектив севастопольского главка МЧС России способен выполнять любые задачи, уверен он.Накануне, 1 августа, в преддверии Дня пожарной охраны Севастополя, по историческому центру города прошел автопробег пожарно-спасательной техники, а на территории главного управления заложили капсулу времени для последователей в профессии."Хочется верить, что наш опыт, наш пример и добрые напутствия будут ценными для тех, кто унаследует благородную миссию защиты Севастополя. А всем в этот праздник я желаю сухих рукавов, силы духа, оптимизма и сплоченности – стоять единым щитом на страже безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

севастополь, мчс севастополя, праздники и памятные даты, общество, пожар