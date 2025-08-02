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Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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https://crimea.ria.ru/20250802/sposobny-na-lyubye-podvigi-pozharnoy-okhrane-sevastopolya-150-let-1148416607.html
Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет
Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет
Пожарная охрана Севастополя 2 августа отмечает 150 лет со дня своего основания. РИА Новости Крым рассказывает о том, как ведомство вписывало свои славные... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T13:38
2025-08-02T13:40
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общество
пожар
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Пожарная охрана Севастополя 2 августа отмечает 150 лет со дня своего основания. РИА Новости Крым рассказывает о том, как ведомство вписывало свои славные страницы в историю города-героя и каковы особенности работы и подвиги спасателей нового времени.На любые подвигиНа первой телеге – бочка с водой и насос. На второй, рядом с ведрами, – ломы, багры, топоры и лопаты. На третьей – пожарные рукава. На последней, четвертой – несколько добровольцев.Так 150 лет назад выглядела самая первая в Севастополе пожарная дружина, направлявшаяся в запряженном лошадьми обозе на борьбу с огнем "в ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги..."Белокаменный Севастополь с его зданиями из инкерманского камня горел не так часто, как другие российские города с большей долей деревянного зодчества в архитектуре, однако продолжал разрастаться, и сил флота на все его нужды уже не хватало.А потому хоть такая пожарная команда и состояла из простых людей самых разных профессий – сапожников, каменщиков, плотников и других, – именно с этого формирования и началась история городской пожарной охраны.2 августа 1875 года на центральном городском холме Севастополя появилось пожарное депо и каланча, откуда сигналы о возгораниях подавали голосом, колоколом и флажками. Воду для тушения везли с Черной речки или брали тут же – из моря. Подспорьем были иногда и городские колодцы.Тяжелый труд и серьезный риск в отсутствие специальной техники, необходимость в дисциплине и слаженности для выполнения задач и новые вызовы сделали необходимым создание профессиональной команды. И в 1912 году такая появилась при полицейском участке.В годы Гражданской войны пожарные команды работали уже во всех районах города. С 1923 года на их вооружении стали появляться пожарные автомобили – сперва машины иностранного производства, а к концу 1920-х и первые отечественные.Одним из серьезных испытаний для севастопольских городских пожарных того времени стали последствия произошедшего в Крыму в 1927 году землетрясения, которое не обошло и Севастополь.Подземные толчки вызвали многочисленные замыкания электропроводки и возгорания в центре города, в районе нынешней улицы Большая Морская. Под угрозой уничтожения огнем оказался целый квартал, но мужественным пожарным удалось этого не допустить.К началу Великой Отечественной войны пожарная охрана Севастополя была уже полностью сформирована и состояла из пяти специальных и одной военизированной команды.Накопленных знаний и опыта, однако, не хватало, чтобы тушить возгорания, вызванные зажигательными бомбами врага. Так что в осажденном фашистскими войсками городе пожары были частыми, тушили их вместе с военными и в тяжелейших условиях под обстрелами.Но место подвигу находилось всегда и при разных обстоятельствах. Один из таких эпизодов связан со спасением знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" из загоревшегося после обстрела здания Панорамы на Историческом бульваре. Сквозь огонь и дым пожарные поднимались по лестницам к разбитому куполу. Спасти от огня тогда удалось 86 фрагментов картины.Полотно вернулось в Севастополь уже после войны, которая для местных пожарных стала испытанием на прочность и готовность жертвовать собой. А их было немало. Подтверждение тому – золотыми буквами вписанные на Мемориале героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. имена сотрудников пожарной охраны, большинство из которых были удостоены боевых наград, в том числе Ордена Красной Звезды.Пожарные Севастополя участвовали в восстановлении разрушенного послевоенного города, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в спасении на пожарах десятков человек в лихие 1990-е, когда число возгораний в год достигало полутора тысяч.В 2004 году севастопольская пожарная охрана объединилась со штабом гражданской обороны и прочими аварийно-спасательными подразделениями в одном ведомстве – МЧС.А в марте 2014-го, с возвращением Крыма и Севастополя в состав России, на его базе было создано Главное управление МЧС России по городу.В ногу со временемЧисло сотрудников ведомства сегодня насчитывает около 600 человек. В том числе бойцы двух отрядов: пожарно-спасательного и специализированного, который включает в себя аварийно-спасательную часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ, медицинскую группу, группу радиационной и биологической защиты, а также группу робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.И техническое оснащение всех подразделений идет в ногу с прогрессом, говорит начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.Пожарно-спасательный отряд включает шесть частей, дислоцированных в разных районах города. На боевом дежурстве постоянно находятся десятки спасателей и до 20 спецмашин, остальные – в резерве.Эффективность доказывают цифрыЕжегодно севастопольские огнеборцы тушат огромное число пожаров, на которых спасают десятки людей, а порой и животных.В Севастополе 20 лошадей спасли от огняПо словам Рохлина, только с начала 2025 года в ведомстве зарегистрировано свыше трех тысяч выездов, из которых 700 – пожары, при тушении которых спасли 70 человек и эвакуировали более 300.Один из них – крупный пожар на нефтебазе в Казачьей бухте в 2023 году, возникший в результате ночной атаки на город украинских беспилотников. ЧП произошло 29 апреля, накануне профессионального праздника спасателей – Дня пожарной охраны России.На борьбу с огнем на критически важном объекте вместе с севастопольским пожарными были подняты их коллеги из ГУ МЧС по Крыму, а также команда Спасательной службы Севастополя и Черноморской флот.Неотъемлемой частью деятельности ведомства остается и гораздо более спокойная, но не менее важная профилактическая работа. Только за прошедшие месяцы года таких мероприятий проведено свыше 400.Это и разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении противопожарных мер в быту, на производстве и на природе, и межведомственные рейды, направленные на выявление нарушений правил безопасности. Кроме того, именно спасатели устанавливают в домах горожан пожарные извещатели, в том числе бесплатно в домах многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.Единым щитомВызовов не становится меньше, но отважный и сплоченный коллектив севастопольского главка МЧС России способен выполнять любые задачи, уверен он.Накануне, 1 августа, в преддверии Дня пожарной охраны Севастополя, по историческому центру города прошел автопробег пожарно-спасательной техники, а на территории главного управления заложили капсулу времени для последователей в профессии."Хочется верить, что наш опыт, наш пример и добрые напутствия будут ценными для тех, кто унаследует благородную миссию защиты Севастополя. А всем в этот праздник я желаю сухих рукавов, силы духа, оптимизма и сплоченности – стоять единым щитом на страже безопасности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Анна Петрова
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севастополь, мчс севастополя, праздники и памятные даты, общество, пожар
Способны на любые подвиги: пожарной охране Севастополя 150 лет

Пожарная охрана Севастополя отмечает 150 лет со дня основания – история и современность

13:38 02.08.2025 (обновлено: 13:40 02.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Пожарная охрана Севастополя 2 августа отмечает 150 лет со дня своего основания. РИА Новости Крым рассказывает о том, как ведомство вписывало свои славные страницы в историю города-героя и каковы особенности работы и подвиги спасателей нового времени.

На любые подвиги

На первой телеге – бочка с водой и насос. На второй, рядом с ведрами, – ломы, багры, топоры и лопаты. На третьей – пожарные рукава. На последней, четвертой – несколько добровольцев.
Так 150 лет назад выглядела самая первая в Севастополе пожарная дружина, направлявшаяся в запряженном лошадьми обозе на борьбу с огнем "в ослепительно начищенных касках, смелая, горячая, способная на любые подвиги..."
"Грохоча, телеги уносились вдаль, похожие на колесницы римских гладиаторов", – так вспоминал в своих мемуарах один из таких героев Никита Жуков.
Белокаменный Севастополь с его зданиями из инкерманского камня горел не так часто, как другие российские города с большей долей деревянного зодчества в архитектуре, однако продолжал разрастаться, и сил флота на все его нужды уже не хватало.
А потому хоть такая пожарная команда и состояла из простых людей самых разных профессий – сапожников, каменщиков, плотников и других, – именно с этого формирования и началась история городской пожарной охраны.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
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Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
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Пожарные Севастополя
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© Фото из архива МЧС СевастополяПожарная охрана Севастополя. Архивные фото
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
© Фото из архива МЧС СевастополяПожарная охрана Севастополя. Архивные фото
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
© Фото из архива МЧС СевастополяПожарная охрана Севастополя. Архивные фото
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
© Фото из архива МЧС СевастополяПожарная охрана Севастополя. Архивные фото
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
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Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 6
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 6
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
4 из 6
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
6 из 6
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
2 августа 1875 года на центральном городском холме Севастополя появилось пожарное депо и каланча, откуда сигналы о возгораниях подавали голосом, колоколом и флажками. Воду для тушения везли с Черной речки или брали тут же – из моря. Подспорьем были иногда и городские колодцы.
Тяжелый труд и серьезный риск в отсутствие специальной техники, необходимость в дисциплине и слаженности для выполнения задач и новые вызовы сделали необходимым создание профессиональной команды. И в 1912 году такая появилась при полицейском участке.
В годы Гражданской войны пожарные команды работали уже во всех районах города. С 1923 года на их вооружении стали появляться пожарные автомобили – сперва машины иностранного производства, а к концу 1920-х и первые отечественные.
Одним из серьезных испытаний для севастопольских городских пожарных того времени стали последствия произошедшего в Крыму в 1927 году землетрясения, которое не обошло и Севастополь.
Подземные толчки вызвали многочисленные замыкания электропроводки и возгорания в центре города, в районе нынешней улицы Большая Морская. Под угрозой уничтожения огнем оказался целый квартал, но мужественным пожарным удалось этого не допустить.
К началу Великой Отечественной войны пожарная охрана Севастополя была уже полностью сформирована и состояла из пяти специальных и одной военизированной команды.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
1 из 6
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
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Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
3 из 6
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© Фото из архива МЧС СевастополяПожарная охрана Севастополя. Архивные фото
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
4 из 6
Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
© РИА Новости КрымПожарная охрана Севастополя
Пожарная охрана Севастополя
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Пожарная охрана Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПожарная охрана Севастополя
Пожарная охрана Севастополя
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Пожарная охрана Севастополя
© РИА Новости Крым
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Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 6
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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Пожарная охрана Севастополя. Архивные фото
© Фото из архива МЧС Севастополя
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Пожарная охрана Севастополя
© РИА Новости Крым
6 из 6
Пожарная охрана Севастополя
© РИА Новости Крым
Накопленных знаний и опыта, однако, не хватало, чтобы тушить возгорания, вызванные зажигательными бомбами врага. Так что в осажденном фашистскими войсками городе пожары были частыми, тушили их вместе с военными и в тяжелейших условиях под обстрелами.
Но место подвигу находилось всегда и при разных обстоятельствах. Один из таких эпизодов связан со спасением знаменитого полотна Франца Рубо "Оборона Севастополя" из загоревшегося после обстрела здания Панорамы на Историческом бульваре. Сквозь огонь и дым пожарные поднимались по лестницам к разбитому куполу. Спасти от огня тогда удалось 86 фрагментов картины.
"Огромные куски полотна вырвали из огня, упаковали в мягкие тюки и отправили в эвакуацию на лидере эсминцев "Ташкенте", – вспоминал о произошедшем бывший водитель пожарной части Винниченко.
Полотно вернулось в Севастополь уже после войны, которая для местных пожарных стала испытанием на прочность и готовность жертвовать собой. А их было немало. Подтверждение тому – золотыми буквами вписанные на Мемориале героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. имена сотрудников пожарной охраны, большинство из которых были удостоены боевых наград, в том числе Ордена Красной Звезды.
Пожарные Севастополя участвовали в восстановлении разрушенного послевоенного города, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в спасении на пожарах десятков человек в лихие 1990-е, когда число возгораний в год достигало полутора тысяч.
В 2004 году севастопольская пожарная охрана объединилась со штабом гражданской обороны и прочими аварийно-спасательными подразделениями в одном ведомстве – МЧС.
А в марте 2014-го, с возвращением Крыма и Севастополя в состав России, на его базе было создано Главное управление МЧС России по городу.

В ногу со временем

Число сотрудников ведомства сегодня насчитывает около 600 человек. В том числе бойцы двух отрядов: пожарно-спасательного и специализированного, который включает в себя аварийно-спасательную часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ, медицинскую группу, группу радиационной и биологической защиты, а также группу робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.
И техническое оснащение всех подразделений идет в ногу с прогрессом, говорит начальник ГУ МЧС России по Севастополю, генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

"Только за последние три года нам поступило порядка 50 единиц современной спецтехники. В том числе 20 автоцистерн и 18 плавсредств, до 150 единиц пожарно-спасательного вооружения и более 100 комплектов бронезащиты. Среди поставленной техники – автолестница с высотой стрелы 50 метров и автомобильный коленчатый подъем высотой 52 метра. Чтобы было понятно, это высота 15-16-этажного дома. И буквально сейчас мы получили современные беспилотные авиационные системы, способные выполнять полеты в условиях сложной аэронавигационной обстановки", – уточнил Рохлин.

Пожарно-спасательный отряд включает шесть частей, дислоцированных в разных районах города. На боевом дежурстве постоянно находятся десятки спасателей и до 20 спецмашин, остальные – в резерве.
© МЧС СевастополяТушение пожара
Тушение пожара
1 из 6
Тушение пожара
© МЧС Севастополя
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук

Водолазный костюм

Всеармейский водолазный конкурс Глубина - 2021
2 из 6

Водолазный костюм

© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно на наличие мазута
В Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно на наличие мазута
3 из 6
В Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно на наличие мазута
© Telegram Михаил Развожаев
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
4 из 6
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
© МЧС СевастополяУничтожение боеприпасов
Уничтожение боеприпасов
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Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
Паровая очистка побережья Севастополя
6 из 6
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
1 из 6
Тушение пожара
© МЧС Севастополя
2 из 6

Водолазный костюм

© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
3 из 6
В Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно на наличие мазута
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 6
Водолазы МЧС России продолжают обезвреживание бухты Гильзовая у берегов Севастополя
© МЧС России
5 из 6
Уничтожение боеприпасов
© МЧС Севастополя
6 из 6
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России

Эффективность доказывают цифры

Ежегодно севастопольские огнеборцы тушат огромное число пожаров, на которых спасают десятки людей, а порой и животных.
В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
По словам Рохлина, только с начала 2025 года в ведомстве зарегистрировано свыше трех тысяч выездов, из которых 700 – пожары, при тушении которых спасли 70 человек и эвакуировали более 300.
"Кроме того, с начала специальной военной операции гарнизон реагирует на все происшествия, связанные с применением современных средств поражения со стороны ВСУ. Мы привлекались к ликвидации последствий 35 таких инцидентов", – добавил он.
© МЧС СевастополяПиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
© МЧС Севастополя
Пиротехники из Севастополя разминировали земли Донбасса
Один из них – крупный пожар на нефтебазе в Казачьей бухте в 2023 году, возникший в результате ночной атаки на город украинских беспилотников. ЧП произошло 29 апреля, накануне профессионального праздника спасателей – Дня пожарной охраны России.
На борьбу с огнем на критически важном объекте вместе с севастопольским пожарными были подняты их коллеги из ГУ МЧС по Крыму, а также команда Спасательной службы Севастополя и Черноморской флот.

"Тушение объектов нефтегазовой промышленности – это всегда очень опасно и сложно в связи со спецификой. Как правило, горят большие объемы нефтепродуктов, которые нельзя тушить водой, а только воздушно-механической пеной. Вода же используется для охлаждения резервуаров рядом, чтобы огонь не перекинулся на них. Естественно, тушение такого пожара требует привлечения большого количества техники и личного состава, который работает в условиях крайне высоких температур и с огромным риском для жизни. Тот пожар был тяжелый и знаковый, и наши огнеборцы с честью справились".

© Фото: пресс-служба губернатора Севастополя / Анна СадовниковаТушение пожара на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников
Тушение пожара на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников
© Фото: пресс-служба губернатора Севастополя / Анна Садовникова
Тушение пожара на нефтебазе в Севастополе после атаки беспилотников
Неотъемлемой частью деятельности ведомства остается и гораздо более спокойная, но не менее важная профилактическая работа. Только за прошедшие месяцы года таких мероприятий проведено свыше 400.
Это и разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении противопожарных мер в быту, на производстве и на природе, и межведомственные рейды, направленные на выявление нарушений правил безопасности. Кроме того, именно спасатели устанавливают в домах горожан пожарные извещатели, в том числе бесплатно в домах многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
"Эффективность профилактических мероприятий доказывают цифры статистики: гибели детей на пожарах у нас нет уже в течение трех лет", – отметил Рохлин.
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
1 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
2 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
3 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
4 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
5 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
6 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.Севастополю Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
 Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
7 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
8 из 9
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожарные Севастополя
Пожарные Севастополя
9 из 9
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
4 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
5 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
6 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
7 из 9
Автопробег огнеборцев в честь 150-летия пожарной охраны Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
8 из 9
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
9 из 9
Пожарные Севастополя
© ГУ МЧС России по г.Севастополю

Единым щитом

Вызовов не становится меньше, но отважный и сплоченный коллектив севастопольского главка МЧС России способен выполнять любые задачи, уверен он.
По словам Рохлина, за 1,5 года свыше 46% личного состава удостоены ведомственных наград. 99 человек награждены непосредственно за ликвидацию последствий атак ВСУ. А 35 сотрудникам присвоено почетное звание "Заслуженный спасатель Севастополя".
Накануне, 1 августа, в преддверии Дня пожарной охраны Севастополя, по историческому центру города прошел автопробег пожарно-спасательной техники, а на территории главного управления заложили капсулу времени для последователей в профессии.
"Хочется верить, что наш опыт, наш пример и добрые напутствия будут ценными для тех, кто унаследует благородную миссию защиты Севастополя. А всем в этот праздник я желаю сухих рукавов, силы духа, оптимизма и сплоченности – стоять единым щитом на страже безопасности".
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