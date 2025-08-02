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Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа
Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа
В суббота на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В суббота на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, вечером южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +23 градусов, днем от +31 до +34.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа

Погода в Крыму 2 августа

00:01 02.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В суббота на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +25; днем +29…34, в горах +23…28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, вечером южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +23 градусов, днем от +31 до +34.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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