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Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа

Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа

В суббота на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T00:01

2025-08-02T00:01

2025-08-02T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В суббота на полуострове сохранится сухая погода с изобилием солнца и тепла, благодаря области повышенного атмосферного давления, тропической воздушной массе. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, вечером южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +32...34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +21 до +23 градусов, днем от +31 до +34.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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