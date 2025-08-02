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Серьезное ДТП произошло под Ялтой
Серьезное ДТП произошло под Ялтой - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Серьезное ДТП произошло под Ялтой
На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T15:08
2025-08-02T15:08
2025-08-02T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую – к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы. На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Серьезное ДТП произошло под Ялтой
На трассе Ялта – Севастополь произошло массовое ДТП и образовалась километровая пробка
15:08 02.08.2025 (обновлено: 16:25 02.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.
Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую – к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.
Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы.
На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.
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