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Серьезное ДТП произошло под Ялтой - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Серьезное ДТП произошло под Ялтой
Серьезное ДТП произошло под Ялтой - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Серьезное ДТП произошло под Ялтой
На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы. РИА Новости Крым, 02.08.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую – к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы. На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Серьезное ДТП произошло под Ялтой

На трассе Ялта – Севастополь произошло массовое ДТП и образовалась километровая пробка

15:08 02.08.2025 (обновлено: 16:25 02.08.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейСерьезное ДТП произошло под Ялтой
Серьезное ДТП произошло под Ялтой
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.
© Кадр видео из соцсетейСерьезное ДТП произошло под Ялтой
Серьезное ДТП произошло под Ялтой
© Кадр видео из соцсетей
Серьезное ДТП произошло под Ялтой
Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую – к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.
Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы.
© "Яндекс.Пробки"Пробка на Южнобережном шоссе из-за ДТП
Пробка на Южнобережном шоссе из-за ДТП
© "Яндекс.Пробки"
Пробка на Южнобережном шоссе из-за ДТП
На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.
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