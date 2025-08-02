https://crimea.ria.ru/20250802/sereznoe-dtp-proizoshlo-pod-yaltoy-1148440128.html

Серьезное ДТП произошло под Ялтой

Серьезное ДТП произошло под Ялтой - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Серьезное ДТП произошло под Ялтой

На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T15:08

2025-08-02T15:08

2025-08-02T16:25

ситуация на дорогах крыма

крым

ялта

юбк

происшествия

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/02/1148439578_0:164:381:378_1920x0_80_0_0_2bacd0eb564cb5a363c2d8937179e1d0.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма серьезное ДТП на трассе Ялта - Севастополь привело к пробкам. Об этом РИА Новости Крым сообщают очевидцы.Авария произошла на правой полосе. Предварительно, столкнулись три иномарки. Одну из них выкинуло на разделительную полосу, вторую – к отбойнику, третья стоит на полосе. Машины остаются на проезжей части, движение регулируется Госавтоинспекторами. Сейчас на месте работают сотрудники МВД.Большая пробка образовалась от Алупки до поворота к станции канатной дороги на плато Ай-Петри, уточняют очевидцы. На данный момент информации о пострадавших и причинах аварии нет. РИА Новости Крым запросило информацию у ГАИ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ялта

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, юбк, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма