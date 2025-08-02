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Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем

Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем

Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T00:20

2025-08-02T00:20

2025-08-02T00:24

министерство обороны рф

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азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФКроме того, семь дрнов уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – Воронежской и два – над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, срочные новости крыма, новости крыма, азовское море, безопасность республики крым и севастополя