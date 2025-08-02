https://crimea.ria.ru/20250802/pyat-dronov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-1148433081.html
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T00:20
2025-08-02T00:20
2025-08-02T00:24
министерство обороны рф
срочные новости крыма
новости крыма
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФКроме того, семь дрнов уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – Воронежской и два – над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
азовское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e38f1dfc10a15ba2d3bbd40817092a6e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, срочные новости крыма, новости крыма, азовское море, безопасность республики крым и севастополя
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
ПВО сбила пять беспилотников над акваторией Азовского моря
00:20 02.08.2025 (обновлено: 00:24 02.08.2025)