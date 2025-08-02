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Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T00:20
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министерство обороны рф
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азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФКроме того, семь дрнов уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – Воронежской и два – над Белгородской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, срочные новости крыма, новости крыма, азовское море, безопасность республики крым и севастополя
Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем

ПВО сбила пять беспилотников над акваторией Азовского моря

00:20 02.08.2025 (обновлено: 00:24 02.08.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО в пятницу вечером уничтожили 18 беспилотников над регионами России, в том числе пять – над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ
"1 августа с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа… Пять БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, семь дрнов уничтожены над территорией Краснодарского края, четыре – Воронежской и два – над Белгородской областью.
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Министерство обороны РФСрочные новости КрымаНовости КрымаАзовское мореБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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