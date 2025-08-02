https://crimea.ria.ru/20250802/putin-pozdravil-voinov-i-veteranov-s-95-letiem-sozdaniya-vdv-1148437853.html

Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ

Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летним юбилеем создания Воздушно-десантных войск воинов и ветеранов службы... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T12:57

2025-08-02T12:57

2025-08-02T12:58

владимир путин (политик)

россия

день вдв

воздушно-десантные войска россии

праздники и памятные даты

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летним юбилеем создания Воздушно-десантных войск воинов и ветеранов службы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало подвигов в героическую летопись страны. Нынешнее поколение солдат и бережет и приумножает эти традиции, а также чтит законы десантного братства и "доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", отметил Путин."Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооруженных Сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул президент.В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), россия, день вдв, воздушно-десантные войска россии, праздники и памятные даты, новости, общество