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Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ
Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летним юбилеем создания Воздушно-десантных войск воинов и ветеранов службы... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T12:57
2025-08-02T12:57
2025-08-02T12:58
владимир путин (политик)
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воздушно-десантные войска россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летним юбилеем создания Воздушно-десантных войск воинов и ветеранов службы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало подвигов в героическую летопись страны. Нынешнее поколение солдат и бережет и приумножает эти традиции, а также чтит законы десантного братства и "доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", отметил Путин."Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооруженных Сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул президент.В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, день вдв, воздушно-десантные войска россии, праздники и памятные даты, новости, общество
Путин поздравил воинов и ветеранов с 95-летием создания ВДВ
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником
12:57 02.08.2025 (обновлено: 12:58 02.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником и 95-летним юбилеем создания Воздушно-десантных войск воинов и ветеранов службы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что представители легендарной "крылатой пехоты" вписали немало подвигов в героическую летопись страны.
"Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз – "Никто, кроме нас". На него равнялись все, кто служил в ВДВ. Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, за плечами которых дерзкие и отважные боевые операции", - отметил российский лидер.
Нынешнее поколение солдат и бережет и приумножает эти традиции, а также чтит законы десантного братства и "доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы", отметил Путин.
"Уверен, что вы и впредь будете вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи Вооруженных Сил России, в обеспечение обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул президент.
В эту субботу Воздушно-десантные войска отмечают 95-ю годовщину со дня образования. 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа впервые было применено парашютное десантирование личного состава. Именно эту дату принято считать Днем рождения ВДВ.
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