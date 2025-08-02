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После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР
После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР - РИА Новости Крым, 02.08.2025
После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T19:11
2025-08-02T19:11
происшествия
макеевка
денис пушилин
школа
донецкая народная республика (днр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы и детсады региона на соответствие нормам безопасности.В своем Telegram-канале глава ДНР опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено двухэтажное здание школы, у которого обрушился верхний этаж, а одна из собеседниц Пушилина рассказывает, что пристройка была возведена в 1968-1969 годах, и "ничего не вызывало опасений". Сам Пушилин во время беседы заявил, что никто не пострадал."Нельзя допустить повторения эпизода в макеевской школе №86: безопасность детей и педагогов в приоритете в республике. Сегодня побывал на месте обрушения пристройки, где располагались актовый зал и мастерские. Поручил обследовать здание на взрывоопасные предметы и сохранность конструкций… Дал поручение министру образования ДНР Олегу Трофимову к новому учебному году проверить все школы и детсады республики. Они должны полностью соответствовать нормам безопасности", - написал Пушилин в сообщении, сопровождавшем видеоролик.Он отметил, что после экспертного заключения будет принято решение, могут ли дети учиться в основном здании школы, или необходимо перевести их в соседние школы №49 и №50.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, макеевка, денис пушилин, школа, донецкая народная республика (днр), новости
После обрушения в макеевской школе №86 проверят все детсады и школы ДНР

Пушилин поручил проверить все детсады и школы ДНР после обрушения в макеевской школе №86

19:11 02.08.2025
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаВ Макеевке обрушилась школа
В Макеевке обрушилась школа
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что после обрушения пристройки макеевской школы №86 поручил к новому учебному году проверить все школы и детсады региона на соответствие нормам безопасности.
В своем Telegram-канале глава ДНР опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено двухэтажное здание школы, у которого обрушился верхний этаж, а одна из собеседниц Пушилина рассказывает, что пристройка была возведена в 1968-1969 годах, и "ничего не вызывало опасений". Сам Пушилин во время беседы заявил, что никто не пострадал.
"Нельзя допустить повторения эпизода в макеевской школе №86: безопасность детей и педагогов в приоритете в республике. Сегодня побывал на месте обрушения пристройки, где располагались актовый зал и мастерские. Поручил обследовать здание на взрывоопасные предметы и сохранность конструкций… Дал поручение министру образования ДНР Олегу Трофимову к новому учебному году проверить все школы и детсады республики. Они должны полностью соответствовать нормам безопасности", - написал Пушилин в сообщении, сопровождавшем видеоролик.
Он отметил, что после экспертного заключения будет принято решение, могут ли дети учиться в основном здании школы, или необходимо перевести их в соседние школы №49 и №50.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияМакеевкаДенис ПушилинШколаДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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