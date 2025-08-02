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Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T09:03
2025-08-02T09:03
2025-08-02T09:03
пенза
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко."Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы", - написал он в Telegram.По данным губернатора, жизни раненных ничего не угрожает.Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.Всего в течение ночи силы ПВО уничтожили 112 вражеских БПЛА, в том числе четыре на Пензенской областью, один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
В Пензенской области при атаке беспилотников на предприятие погибла женщина и ранены двое