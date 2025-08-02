Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250802/odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-pri-atake-vsu-na-predpriyatie-v-penze-1148434095.html
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T09:03
2025-08-02T09:03
пенза
пензенская область
олег мельниченко
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко."Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы", - написал он в Telegram.По данным губернатора, жизни раненных ничего не угрожает.Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.Всего в течение ночи силы ПВО уничтожили 112 вражеских БПЛА, в том числе четыре на Пензенской областью, один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пенза
пензенская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенза, пензенская область, олег мельниченко, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе

В Пензенской области при атаке беспилотников на предприятие погибла женщина и ранены двое

09:03 02.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате удара украинских беспилотников по предприятию в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
"Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, жизни раненных ничего не угрожает.
Утром врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о гибели охранника предприятия в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по региону.
Всего в течение ночи силы ПВО уничтожили 112 вражеских БПЛА, в том числе четыре на Пензенской областью, один был уничтожен над Крымом, 11 - над акваториями Черного и Азовского морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПензаПензенская областьОлег МельниченкоПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:4214 поездов в Крым из Крыма задерживаются в пути следования
10:32"Это врачи наших душ": Пелагея о молодых творцах на "Тавриде.АРТ" в Крыму
10:19Крымский мост – километровые очереди и часы ожидания
09:49В Симферополе почтили память бойцов ВДВ
09:17Крым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективы
09:03Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ на предприятие в Пензе
08:51ВДВ в цифрах
08:12Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
07:3412 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения
07:09ВСУ ударили по предприятию в Ростовской области – погиб человек
00:20Пять дронов ВСУ сбиты над Азовским морем
00:01Солнечно и сухо: погода в Крыму 2 августа
00:00Какой сегодня праздник: 2 августа
23:53Крымский мост закрыли
23:53Сергей Кириенко обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
23:33"Это была мечта": певица Асия о первом выступлении на "Тавриде.АРТ"
23:16Крымский мост сейчас - что происхдит
22:51Скончался народный артист России Юрий Еремин
22:33Встреча Путина и Лукашенко и открытие "Таврида.АРТ": главное за день
Лента новостейМолния