https://crimea.ria.ru/20250802/ocheredi-na-krymskom-mostu-prognoziruyutsya-do-3-avgusta-1148438015.html

Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа

Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа

Задержки на досмотре перед Крымским мостом прогнозируются до 3 августа. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T13:08

2025-08-02T13:08

2025-08-02T13:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Задержки на досмотре перед Крымским мостом прогнозируются до 3 августа. Об этом сообщили в Минтрансе России.Как отмечает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к этому часу в пробке с обеих сторон скопилось 2429 машин. Автомобилистам придется ждать проезда на досмотр около пяти часов.Согласно прогнозу специалистов на неделю с 4 по 10 августа, самый высокий трафик ожидается со стороны Тамани в понедельник, с утра и до обеда во вторник и воскресенье. Со стороны Керчи пик заторов прогнозируется на день понедельника и пятницу. Легче всего пройти досмотр со стороны Керчи будет утром в понедельник, четверг, субботу и воскресенье, а также днем в среду. Во вторник очередей почти не бывает.С обеда до вечера понедельника, среды, четверга, воскресенья и в течение всей пятницы приблизительное время ожидания будет составлять порядка двух часов.Со стороны Тамани незначительный транспортный поток прогнозируется на среду, четверг и пятницу.Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин. Спустя два часа проезда ждали 2705 авто.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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