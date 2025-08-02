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Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа
Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа
Задержки на досмотре перед Крымским мостом прогнозируются до 3 августа. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T13:08
2025-08-02T13:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
минтранс россии
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Задержки на досмотре перед Крымским мостом прогнозируются до 3 августа. Об этом сообщили в Минтрансе России.Как отмечает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к этому часу в пробке с обеих сторон скопилось 2429 машин. Автомобилистам придется ждать проезда на досмотр около пяти часов.Согласно прогнозу специалистов на неделю с 4 по 10 августа, самый высокий трафик ожидается со стороны Тамани в понедельник, с утра и до обеда во вторник и воскресенье. Со стороны Керчи пик заторов прогнозируется на день понедельника и пятницу. Легче всего пройти досмотр со стороны Керчи будет утром в понедельник, четверг, субботу и воскресенье, а также днем в среду. Во вторник очередей почти не бывает.С обеда до вечера понедельника, среды, четверга, воскресенья и в течение всей пятницы приблизительное время ожидания будет составлять порядка двух часов.Со стороны Тамани незначительный транспортный поток прогнозируется на среду, четверг и пятницу.Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин. Спустя два часа проезда ждали 2705 авто.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, минтранс россии, керчь, тамань, новости, новости крыма
Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа

Очереди на Крымском мосту прогнозируются до 3 августа - Минтранс РФ

13:08 02.08.2025 (обновлено: 13:21 02.08.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Задержки на досмотре перед Крымским мостом прогнозируются до 3 августа. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"На Крымском мосту все посты досмотра задействованы на 100%. Задержки на досмотре прогнозируются специалистами до 3 августа", - говорится в сообщении.
Как отмечает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к этому часу в пробке с обеих сторон скопилось 2429 машин. Автомобилистам придется ждать проезда на досмотр около пяти часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2200 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов. Со стороны Керчи проезда ожидают 290 автомобилей. Время ожидания около часа", - приводятся актуальные данные на 13:00.
Согласно прогнозу специалистов на неделю с 4 по 10 августа, самый высокий трафик ожидается со стороны Тамани в понедельник, с утра и до обеда во вторник и воскресенье. Со стороны Керчи пик заторов прогнозируется на день понедельника и пятницу.
Легче всего пройти досмотр со стороны Керчи будет утром в понедельник, четверг, субботу и воскресенье, а также днем в среду. Во вторник очередей почти не бывает.
С обеда до вечера понедельника, среды, четверга, воскресенья и в течение всей пятницы приблизительное время ожидания будет составлять порядка двух часов.
Со стороны Тамани незначительный транспортный поток прогнозируется на среду, четверг и пятницу.
© Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информацияПрогноз загруженности пунктов досмотра у Крымского моста на 4-10 августа 2025
Прогноз загруженности пунктов досмотра у Крымского моста на 4-10 августа 2025
© Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация
Прогноз загруженности пунктов досмотра у Крымского моста на 4-10 августа 2025
Утром в субботу после пятичасового закрытия движения по Крымскому мосту перед пунктами досмотра начали скапливаться многокилометровые очереди. К 7 утра в пробках находилось 2984 машин. Спустя два часа проезда ждали 2705 авто.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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