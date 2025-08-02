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На Украине 70 деревьев срубили за "советскость" - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"
На Украине 70 деревьев срубили за "советскость" - РИА Новости Крым, 02.08.2025
На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"
70 деревьев вырубили во Львовской области во время реконструкции площади, растения назвали "советскими". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T18:45
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украина
новости
общество
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. 70 деревьев вырубили во Львовской области во время реконструкции площади, растения назвали "советскими". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Кроме того, украинские журналисты отметили, что деревья вырубили в рамках сотрудничества с Польшей по проекту, 60 процентов которого финансирует Евросоюз.Ранее сообщалось, что власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ.Сейчас власти Львова думают о новом назначении территории оскверненного ими Холма Славы. Останки якобы перезахоронят на местном Голосковском кладбище.Украинский режим продолжает последовательную борьбу с честной историей в рамках политики "декоммунизации". Заниматься этим украинские "патриоты" начали сразу же, как только обрели независимость. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – еще 12 сентября 1991-го. В последние годы осквернение памятников и мемориальных мест стало на Украине нормой.Власть на Украине захватили потомки бандеровцев, тех, кто воевал в Великой Отечественной войне против СССР, Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия страны И сейчас они пытаются взять реванш за поражение в 1945 году, объяснял ранее такую политику неонацистского киевского режима и его последователей глава крымского парламента Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война с памятью: чем мешают Украине и Европе советские монументы?Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для УкраиныПри Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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украина, новости, общество, ссср, львов
На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"

Во Львовской области вырубили 70 "советских" деревьев при благоустройстве

18:45 02.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор. Архивное фото
Топор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. 70 деревьев вырубили во Львовской области во время реконструкции площади, растения назвали "советскими". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Мэр (города Городок около Львова – ред.) Владимир Ременяк отметил, что эти деревья были посажены в советское время без надобности", – сказано в сообщении.

Кроме того, украинские журналисты отметили, что деревья вырубили в рамках сотрудничества с Польшей по проекту, 60 процентов которого финансирует Евросоюз.
Ранее сообщалось, что власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ.
Сейчас власти Львова думают о новом назначении территории оскверненного ими Холма Славы. Останки якобы перезахоронят на местном Голосковском кладбище.
Украинский режим продолжает последовательную борьбу с честной историей в рамках политики "декоммунизации". Заниматься этим украинские "патриоты" начали сразу же, как только обрели независимость. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – еще 12 сентября 1991-го. В последние годы осквернение памятников и мемориальных мест стало на Украине нормой.
Власть на Украине захватили потомки бандеровцев, тех, кто воевал в Великой Отечественной войне против СССР, Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия страны И сейчас они пытаются взять реванш за поражение в 1945 году, объяснял ранее такую политику неонацистского киевского режима и его последователей глава крымского парламента Владимир Константинов.
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