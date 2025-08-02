https://crimea.ria.ru/20250802/na-ukraine-70-derevev-srubili--za-sovetskost--1148444815.html

На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"

На Украине 70 деревьев срубили за "советскость" - РИА Новости Крым, 02.08.2025

На Украине 70 деревьев срубили за "советскость"

70 деревьев вырубили во Львовской области во время реконструкции площади, растения назвали "советскими". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T18:45

2025-08-02T18:45

2025-08-02T18:45

украина

новости

общество

ссср

львов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/20/1112912030_0:440:2858:2048_1920x0_80_0_0_86ff44a1286b2194597c0f2226b2e863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. 70 деревьев вырубили во Львовской области во время реконструкции площади, растения назвали "советскими". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Кроме того, украинские журналисты отметили, что деревья вырубили в рамках сотрудничества с Польшей по проекту, 60 процентов которого финансирует Евросоюз.Ранее сообщалось, что власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ.Сейчас власти Львова думают о новом назначении территории оскверненного ими Холма Славы. Останки якобы перезахоронят на местном Голосковском кладбище.Украинский режим продолжает последовательную борьбу с честной историей в рамках политики "декоммунизации". Заниматься этим украинские "патриоты" начали сразу же, как только обрели независимость. Первым под снос пошел киевский монумент Великой Октябрьской социалистической революции – еще 12 сентября 1991-го. В последние годы осквернение памятников и мемориальных мест стало на Украине нормой.Власть на Украине захватили потомки бандеровцев, тех, кто воевал в Великой Отечественной войне против СССР, Пушкина и Ватутина изъяли из Реестра культурного наследия страны И сейчас они пытаются взять реванш за поражение в 1945 году, объяснял ранее такую политику неонацистского киевского режима и его последователей глава крымского парламента Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Война с памятью: чем мешают Украине и Европе советские монументы?Отказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для УкраиныПри Украине культура была оружием террора: министр культуры Херсонщины

украина

ссср

львов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, общество, ссср, львов