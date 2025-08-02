https://crimea.ria.ru/20250802/molchalivyy-krizis-pochemu-ukhodyat-dazhe-samye-terpelivye-sotrudniki-1148375004.html

Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники

Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Молчаливый кризис: почему уходят даже самые терпеливые сотрудники

Переработки и выгорание стали нормой для тысяч сотрудников в российских компаниях. О последствиях этого в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T20:44

2025-08-02T20:44

2025-08-02T20:44

радио "спутник в крыму"

работа

общество

трудоустройство

трудовой кодекс

рынок труда

мнения

оксана волкина

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/05/260522_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_0b0cfa7b25544ef67ab8d3978c91915e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Переработки и выгорание стали нормой для тысяч сотрудников в российских компаниях. О последствиях этого в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.При этом она предупредила: чаще всего из-за этого увольняются вовсе не "бунтари", а те, кто терпит до последнего."Люди не жалуются, потому что не верят, что что-то изменится. Нет культуры диалога. Поэтому накапливают напряжение – и однажды просто встают и уходят", – объясняет эксперт.Она отметила, что на первый взгляд кажется, что корень проблем на рынке труда в Крыму – в нехватке кадров. Однако ситуация куда глубже. На фоне общего дефицита линейного персонала компании начинают нагружать оставшихся сотрудников в 2-3 раза сильнее, не нормируют рабочее время, не умеют управлять задачами и временем.И добавила, что наиболее подвержены выгоранию специалисты в кадрах, бухгалтерии, юриспруденции, охране труда. Это ключевые, но "невидимые" профессии внутри компании. Их нагрузка велика, а признание минимально.Показательно, по ее мнению, что молодое поколение чаще всего сразу отказывается от переработок, они четко ставят границы. А вот старшие представители терпят дольше и чаще становятся жертвами эмоционального истощения.Отдельно эксперт упомянула перегрузку от сообщений. По ее словам, 46% сотрудников получают от 10 до 30 сообщений в час от коллег и клиентов. По данным опросов, 88% не разделяют рабочую и личную переписку, что приводит к потере концентрации и эмоциональному выгоранию."Мозг не справляется с таким потоком. А компании не выстраивают понятные коммуникационные каналы – все пишут, кто куда хочет", – отмечает Волкина.Она настоятельно рекомендует управленцам правильно распределять время и усилия сотрудников. Меньше совещаний, четкий функционал, правильное распределение задач и развивать культуру обратной связи.Ранее сообщалось, что в российских школах не хватает около 30 процентов учителей, а дефицит врачей в больницах сельских районов достигает 50 процентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадровШколам и детским садам Крыма не хватает специалистовДефицит учителей и медиков: Володин назвал цифры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, общество, трудоустройство, трудовой кодекс, рынок труда, мнения, оксана волкина, психология