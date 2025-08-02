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Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения
Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения
У Крымского моста утром в субботу скопились многокилометровые заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T07:20
2025-08-02T07:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу скопились многокилометровые заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 7 утра в пробках находится 2984 авто.Ночью движение по мосту перекрывали. Ограничение действовало пять часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после пяти часов ограничения движения

Крымский мост сейчас – почти три тысячи авто стоят в пробке после приостановки движения

07:20 02.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в субботу скопились многокилометровые заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 7 утра в пробках находится 2984 авто.
Ночью движение по мосту перекрывали. Ограничение действовало пять часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Ручной досмотр со стороны Керчи ожидают 1195 авто. Время ожидания более трех часов", - сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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